تحرير أول توكيل ترشيح للرئيس عبدالفتاح السيسي من برلين

حرر علاء ثابت، رئيس بيت العائلة المصرية ببرلين، أول توكيل ترشيح الرئيس عبد الفتاح السيسي، لفترة رئاسية جديدة، وذلك من مقر السفارة المصرية في برلين.

ونشر علاء ثابت، عبر حسابه الرسمي على «فيس بوك»، صورة له بالتوكيل، معلقا: «من قلب الحدث، أول توكيل في ألمانيا، من السفارة المصرية ببرلين، لسيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ لتكملة مسيرة الإصلاح والتنمية».

وتابع علاء ثابت في منشوره، قائلا: «تفويض من رئيس بيت العائلة المصرية في ألمانيا وجميع أعضاء الجالية.. نحن معك وداعمين لك في انتخابات 2024.. إن شاء الله الفوز سيكون حليفك.. تحياتي من برلين».