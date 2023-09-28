الآلاف يحتشدون أمام مكاتب الشهر العقاري في الدقهلية لدعم السيسي

احتشد آلاف المواطنين والمؤيدين للرئيس عبد الفتاح السيسي أمام مكتب الشهر العقاري في مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية حاملين الأعلام وصورة الرئيس، وسط هتافات «تحيا مصر، وبنحبك يا سيسي، ومعاك يا ريس، إحنا وراك ياريس، كمل مسيرتك».

مسيرة للمواطنين تأييدًا للسيسي في الدقهلية

وقالت هويدا سمير، رئيس إحدى الجمعيات الخيرية بالمنصورة، إن الرئيس السيسي قدم للمرأة المصرية الكثير، مضيفة أن هذا الملف حظي باهتمام واضح من الرئيس منذ توليه المسؤولية، بشكل ساهم في تعزيز مكانتها في المجتمع، وتقلدت المرأة أرفع المناصب بالدولة.

من جانبه، قال أحمد قاسم، مواطن بالدقهلية: ندعم الرئيس عبد الفتاح السيسي لأنه حافظ على أمن وأمان مصر، ولم يدخر جهدًا لتصبح مصر في المكانة التي تستحقها، مضيفًا أن وقوف الرئيس السيسي بجانب الشعب في ثورة 30 يونيو وإنقاذه لمصر وشعبها أثبت إنه الأصلح والأجدر بقيادة هذه الدولة العظيمة.

انحاز لمصر وشعبها

في السياق ذاته، قال مدحت جلال، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي انحاز لمصر وشعبها منذ البداية، فكان ولا يزال يضع مصالح الوطن فوق أي شيء، وجعل بلادنا في مكانة عالية بين دول العالم لذلك نؤيد الرئيس السيسي استكمالًا لمسيرة الانجازات التي تمت على ارض الواقع.

انتشار سيارات الشرطة لحماية وتنظيم المواطنين

ودفعت مديرية أمن الدقهلية عدد من سيارات الشرطة والمرور لتأمين المواطنين أثناء تواجدهم في مكاتب الشهر العقاري حرصا على أمنهم وسلامتهم نتيجة التكدس والزحام الشديد الذي تشهده المكاتب، وتم تحديد مواعيد للأحزاب بداية من الساعة 12 ظهرا حتى الساعة الرابعة عصرا، كما صدر قرار من وزارة العدل بمد العمل بمكاتب التوثيق حتى الساعة التاسعة مساء.

أماكن مكاتب التوثيق بالشهر العقاري بالمنصورة

وفقا للهيئة الوطنية للانتخابات يوجد 3 فروع لمكاتب التوثيق بمحافظة الدقهلية المكلفة بالتوكيلات لانتخابات رئاسة الجمهورية 2024 وهي مكتب العقاري في منطقة المجزر بالمنصورة، ومكتب توثيق طلخا، ومكتب ضواحي المنصورة بمنية سندوب.