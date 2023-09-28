النائب سامي سوس يوقع تزكية لترشيح السيسي في الانتخابات الرئاسية

وقع النائب سامي فتحي سوس، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، على نموذج تزكية لترشيح الرئيس عبدالفتاح السيسي، للانتخابات الرئاسية المقبلة، وذلك خلال حضوره بمقر مجلس النواب.

وأكد سوس، في بيان له اليوم الخميس، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، حقق طفرة غير مسبوقة وإنجازات ضخمة خلال الفترة الماضية في مختلف المجالات بجميع محافظات الجمهورية، مما يتطلب منا دعمه لفترة رئاسية جديدة من أجل استكمال تلك الإنجازات والنهوض بالدولة في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجه دول العالم جميعًا.

الانتخابات الرئاسية

وأكد سوس، أن دعم الرئيس السيسي يأتي لعدة اعتبارات، أبرزها استكمال مسيرة العطاء والتنمية التي ترسخت قواعدها في أرجاء الوطن كافة، وصنع حضارة رائدة وجمهورية جديدة، مشيرا إلى أن الرئيس، وضع خريطة تنمية عملاقة بإطلاق المشاريع القومية الكبرى، ويواصل الرئيس البناء والتنمية وتحركات فى كل اتجاه ومشروعات عملاقة لا تتوقف وإعادة تأهيل ما كان قائمًا وإرساء دعائم الجمهورية الجديدة.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أنه بالرغم من التحديات التي يعيشها العالم إلا أن الرئيس السيسي يبذل جهدًا كبيرًا من أجل تخفيف تلك الآثار، والتوسع في حزم الحماية الاجتماعية ودعم الأسر الأكثر احتياجا، داعيا الشعب المصري إلى الالتفاف حول الوطن والمشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية المقبلة للإدلاء بالأصوات في صناديق الاقتراع، وأن المشاركة مسئولية وواجب وطني، محذرا من الالتفات إلى المشككين والمغرضين الذين يروجون الشائعات.

توقيع نماذج التزكية

وكان البهو الفرعوني بالمجلس، قد شهد توافد عددا كبيرا من النواب، إذ أتاحت الأمانة العامة لمجلس النواب، نماذج تزكية أعضاء مجلس النواب للمترشحين لانتخابات رئاسة الجمهورية 2024، والمُعدة من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات، تفعيلاً لنص المادة 142 من الدستور، التي تقضي بأن يُشترط لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية أن يُزكي المترشح «20» عضواً من أعضاء مجلس النواب، والمادة «108» من اللائحة الداخلية للمجلس التي تنظم إجراءات ذلك.

والجدير بالذكر، أن التوقيع على نموذج التزكية يكون من خلال النائب بشخصه، ولا يجوز إنابة غيره في التوقيع عنه، كما أنه لا يجوز للنائب الواحد تزكية أكثر من مرشح.