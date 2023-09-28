طوابير في مدينتي وبدر ومصر الجديدة لتحرير توكيلات لتزكية الرئيس السيسي في الانتخابات

واصل المصريون في مختلف المحافظات، التوافد على مقار مكاتب توثيق الشهر العقاري المخصصة لاستخراج توكيلات تأييد ترشح الرئيس عبدالفتاح السيسي، لانتخابات الرئاسة 2024، لليوم الرابع على التوالي.

وشهد مكتب بدر للشهر العقاري والتوثيق، ومكتب التوثيق المطور فرع الرحاب، ومكتب التوثيق المطور فرع مدينتي، ومكتب توثيق مصر الجديدة، إقبالا مكثفا من المواطنين، الذين رفعوا أعلام مصر وصور الرئيس عبدالفتاح السيسي، معربين عن تأييدهم له من أجل الترشح لفترة رئاسية جديدة.