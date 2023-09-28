وزير التعليم: تقسيط مصروفات المدارس الرسمية والخاصة على 3 أقساط

قال الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إنّه سيتم تقسيط المصروفات الدراسية للعام الدراسي الجديد على 3 أقساط في المدارس الرسمية، و2 أو 3 في المدارس الخاصة والدولية.

وأضاف وزير التربية والتعليم، خلال كلمته في المؤتمر الصحفي، أنّ هناك مدارس توجه الطلاب لشراء الزي المدرسي من أماكن بعينها بشكل يمثل احتكارا، ويتم تحديد مواصفات الزي كي لا يتغير بشكل سنوي، متابعا أنّ الوزارة مهتمة بحماية الطلاب مع التزام التلميذ بمواصفات الزي.

وأكد حجازي، أنّ المادة المتعلقة بالزي المدرسي موجودة في القرار الوزاري 194، موضحا أنّ هناك مدارس تغير الزي المدرسي كل عام، والوزارة حريصة على وضع مادة في القرار الوزاري، لإلزام المدارس بمواصفات الزي المدرسي.