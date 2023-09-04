مدير خط نجدة الطفل يكشف عن كواليس العثور على طفل: تركته أمه لسيدة ولم تعد

أكد صبري عثمان، مدير خط نجدة الطفل بالمجلس القومي للطفولة والأمومة، أنه تم نقل الطفل «رحيم»، الذي تركته والدته لسيدة اخرى ورحلت دون عودة، إلى دار رعاية، ويتلقى كل الدعم الفترة الحالية، قائلا: «الطفل مستقر في غرفته في دار الرعاية، ووجود الطفل فترة طويلة مع السيدة الحاضنة له تأثير، وتروينا مراعاة للظروف النفسية».

حالة الطفل رحيم

وأشار صبري عثمان، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «من مصر»، مع الاعلامي عمرو خليل، على قناة «سي بي سي»، إلى أن الطفل ستصدر له شهادة ميلاد باسم رباعي، وسيتم التقديم له في المدرسة، موضحا أن قرار النيابة العامة يتضمن تسمية الطفل وابتداء من الغد سنبدأ تقديم الأوراق لمصلحة الأحوال المدنية.

تفاصيل حالة الطفل رحيم

وكان الإعلامي عمرو خليل، قد عرض حالة الطفل رحيم، الذي لم تكن أمه به رحيمة، حيث ذكر رامي الجبالي، مؤسس مبادرة أطفال مفقودة، أن سيدة بسيطة حكت له قصة بدأت منذ سنة، وتقول إن سيدة تركت لها طفلا بدعوى أنها ستعود له، ولكنها لم تعد بعد، وكبر الولد، والسيدة أصبحت أمام مسؤولية قانونية وإنسانية، ولم تعرف له أهلا أو شهادة ميلاد.