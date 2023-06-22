نائبة تطالب بتأهيل المقبلين على الزواج بشكل إلزامي ونشر أرقام نجدة الطفل في المدارس

طالبت النائبة إيرين سعيد، بضرورة تأهيل المقبلين على الزواج بشكل إلزامي، وضرورة وضع تعريف شامل للعنف في القانون، وتوعية الراغبين في الإنجاب بما يضمن سلامتهم النفسية، وإجراء كشف نفسي للمقبلين على الزواج إلزامي أسوة بالكشف على باقي أعضاء الجسد.

نشر أرقام نجدة الطفل في المدارس

كما طالبت خلال جلسة الحوار الوطني تهديدات الاستقرار الأسري والتماسك المجتمعي، بنشر أرقام نجدة الطفل في المدارس، وتفعيل قرار مجلس الوزراء بشأن إنشاء وحدات للمرأة المعنفة في المحافظات، وتفعيل دور أخصائي نفسي بالمدارس لاكتشاف أي انحراف نفسي وإبلاغ للجهات المختصة.

وأشارت إلى أهمية تفعيل المرأة 96 من قانون بإلزام أي مؤسسة تضم 100 سيدة أن تنشأ لهم حضانة وهذا يضمن لم الشمل وعدم تعرض الطفل للأذى.

اختتام جلسات الأسبوع الرابع من الحوار الوطني

ويختتم الحوار الوطني، اليوم الخميس جلسات الأسبوع الرابع للحوار، بمناقشة قضايا المحور المجتمعي التي تنعقد بعد قليل. ويشهد اليوم الخميس 22 يونيو 2023م، عقد جلستان لمناقشة تهديدات الاستقرار الأسري والتماسك المجتمعي والتي ستناقش العنف الأسري- الأسباب وسبل المواجهة، والمخاطر الإلكترونية على التماسك المجتمعي، المدرجة على جدول أعمال لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي.

وتعقد على التوازي منهما جلستان حول موضوع مستقبل الثقافة في مصر (سبل تعظيم الاستفادة من المؤسسات الثقافية المصرية) والمدرجة على جدول أعمال لجنة الثقافة والهوية الوطنية.