من هو إسلام سليماني؟.. صاحب أول هدف عربي في الدوري البرازيلي (فيديو)

«ثاني جزائري في الدوري البرازيلي، وأول من يسجل بين صفوفه»، هكذا سطر إسلام سليماني تاريخًا جديدًا للعرب، أثناء دفاعه عن ألوان كوريتيبا البرازيلي، بعدما وصل إلى شباك ساو باولو، بالهدف العربي الأول الذي يحتضن شباك فريق في الدوري البرازيلي لكرة القدم.

كيف دخل إسلام سليماني التاريخ من الدوري البرازيلي؟

سليماني حاول إنقاذ كوريتيبا من الخسارة، بعدما أدرك التعادل في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع، في الشوط الأول باللقاء الذي جمع الفريقين، ليدخل التاريخ كأول عربي يسجل في هذا الدوري، لكن محاولاته لم تفلح بعدما تقدم ساو باولو في الوقت القاتل، وأنهى آمال رفاق سليماني في الانتصار.

10 معلومات عن إسلام سليماني أول عربي يسجل في الدوري البرازيلي

الاسم: إسلام سليماني.

الجنسية: جزائري.

العمر: 35 عامًا.

المركز: مهاجم.

النادي الحالي: كوريتيبا.

الطول: 1,88.

القيمة السوقية: مليون ونصف يورو.

مشاركاته هذا الموسم: 3 مباريات.

أهدافه هذا الموسم: هدف وحيد.

بطولات في مسيرته: 5.

أبرز الأندية في مسيرته: ليستر سيتي - نيوكاسل يونايتد - أندرلخت.

كيف بدأ إسلام سليماني؟

إسلام سليماني من مواليد العاصمة الجزائر، بدأ مسيرته مع وداد عين البنيان، بعدها انتقل إلى فريق شبيبة الشراقة في سن 20 سنة.

بدأت مسيرته مع المنتخبات في سنة 2012 مع المنتخب الأول الجزائري، حيث شارك في أكثر من 18 لقاء وسجل أكثر من 9 أهداف.

استطاع التأهل مع الجزائر إلى مونديال البرازيل سنة 2014.

جدير بالذكر أن إسلام متزوج من سيدة تدعى يسرا، دائما ما يتشاركون التفاصيل الكروية وانتقالات اللاعب عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

سليماني انضم إلى كوريتيبا في صفقة انتقال حر، في الميركاتو الصيفي الماضي، قادمًا من أندرلخت، ومنذ بداية الموسم يعاني فريقه بشكل واضح، إذ يتذيل جدول ترتيب الدوري البرازيلي، برصيد 14 نقطة فقط.