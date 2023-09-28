«مصر أكتوبر» يوزع 200 وجبة على غير القادرين احتفالا بالمولد النبوي بالبحيرة

وزعت أمانة المرأة المركزية بحزب مصر أكتوبر، برئاسة الدكتورة داليا هندي، 200 وجبة غذائية على غير القادرين في مركز ومدينة دمنهور بمحافظة البحيرة، احتفالا بالمولد النبوي الشريف، في إطار توجيهات الدكتورة جيهان مديح رئيسة الحزب.

وهنأت أمينة أمانة المرأة المركزية في حزب مصر أكتوبر، جموع الشعب المصري بمناسبة المولد النبوي الشريف، وكذلك حلول ذكرى احتفالات نصر أكتوبر، داعية المولى عز وجل، أن يعيدها الله على مصر باليمن والخير والبركات.

وقالت «هندي»، إن مصر ستظل قوية بأبنائها، شبابا وشيوخا، نساءً ورجالا، مسلمين ومسيحيين، الجميع فيها على قلب رجل واحد، يسعون لرفع راية الوطن عالية، يتصدون لأي محاولة النيل منه، يعملون ليل نهار من أجل تقدمه وازدهاره.

وثمنت «هندي» جهود أعضاء حزب مصر أكتوبر المساهمين في توزيع الوجبات في قرية شرنوب، القرى المجاورة لها بمركز دمنهور، بحضور نهال أبو وافية أمين مساعد أمانة المرأة المركزية، ونادبة الطحان الأمين العام المساعد لأمانة المرأة بمحافظة البحيرة، وسناء القطيفي عضو هيئة مكتب أمانة المرأة بالأمانة المركزية، ومجموع الفتيات عضوات هيئة مكتب أمانة المرأة، ووائل الشرنوبي الأمين المساعد لمركز دمنهور.

وعقدت وفد أمانة المرأة المركزية، عدد من اللقاءات مع أهالي وأبناء مركز دمنهور، لتعريفهم بحزب مصر أكتوبر ونشاطات الحزب المختلفة، وأثنى الأهالي على دور الحزب البارز في الآونة الأخيرة، على كل الأصعدة السياسية، التي يسعى من خلالها للوقوف جنبا إلى جنب مع جموع الشعب المصري.

وأكدت «هندي» أن حزب مصر أكتوبر، سيظل دائما مساندا للمواطن المصري، معبرا عن آماله وطموحاته، يسعى لتقديم دوره الخدمي والمجتمعي لخدمة الشعب في كل المجالات، موجهة الشكر لأمين الحزب بمحافظة البحيرة أشرف شاور، وأمين التنظيم محمود مرعي، وأمين مركز وبندر دمنهور عبد الحليم زنباع، وأيمن عبد الله.