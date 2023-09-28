عاجل.. 3 مواد تحدد قواعد تخصيص الرموز للمرشحين بالانتخابات الرئاسية

حددت الجريدة الرسمية، في قرار لها، نُشر منذ قليل، 3 مواد تحدد قواعد تخصيص الرموز الانتخابية للمرشحين بالانتخابات الرئاسية 2024، بعد أن حددت 15 رمزا للمرشحين، وهي نجمة وشمس وأسد وحصان ونسر وديك وميزان وطائرة وساعة يد ونخلة ومركب ومظلة وتليفون ونظارة وسلم.

ترصد «الوطن» في التقرير التالي، مواد خاصة بقواعد تخصيص الرموز الانتخابية للمرشحين بالانتخابات الرئاسية

المادة الأولى

نصت المادة الأولى على أنه لكل طالب ترشح لم يتم استبعاده لأي سبب من الأسباب، اختيار رمز انتخابي من بين الرموز المُحددة اسما وشكلا، وفقا لأسبقية تقديم طلب الترشح.

المادة الثانية

في حالة عدم اختيار أحد طالبي الترشح رمزه الانتخابي وفقا للمادة، تعين الهيئة رمزا انتخابيا له من بين الرموز المتاحة.

المادة الثالثة

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وعلى المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات والجهات المعنية تنفيذه.

ضوابط الترشح لمنصب رئاسة الجمهورية

وفي سياق متصل، حددت الهيئة الوطنية للانتخابات ضوابط الترشح لمنصب رئاسة الجمهورية، وهي تتضمن أن يكون مصريا من أبوين مصريين، وألا يكون حمل أو أي من والديه أو زوجه جنسية دولة أخرى، وأن يكون حالاً على مؤهل عالٍ.

كما تتضمن الضوابط، أن يكون المرشح متمتعا بحقوقه المدينة والسياسية، وألا يكون حُكم عليه في جناية أو جريمة مخلفة بالشرف أو الأمانة، ولو كان قد رد إليه اعتباره، وأن يكون أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها قانونا، وألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن أربعين سنة ميلادية، وألا يكون مصابا بمرض بدني أو ذهني يؤثر على أدائه لمهام رئيس الجمهورية.