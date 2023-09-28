تعرف على أسماء الرموز الانتخابية للمرشحين بالانتخابات الرئاسية 2024

نشرت الجريدة الرسمية، قراراً بتحديد الرموز الانتخابية للمرشحين بالانتخابات الرئاسية 2024، وذلك بعد الاطلاع على الدستور وعلى القانون رقم 22 لسنة 2014 بتنظيم الانتخابات الرئاسية وتعديلاته، وعلى القانون رقم 45 لسنة 2014 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية وتعديلاته.

تفاصيل القوانين

وأيضاً بعد الاطلاع على القانون رقم 198 لسنة 2017 في شأن الهيئة الوكنية للانتخابات وتعديلاته وعلى قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 3 لسنة 2023 بدعوة الناخبين لانتخاب رئيس الجمهورية وعلى قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 4 لسنة 2023 بشأن الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية 2024.

أسماء الرموز الانتخابية

وتضمن القرار، أسماء الرموز الانتخابية في الانتخابات الرئاسية 2024، التي جاءت كالتالي:

- نجمة

- شمس

-أسد

- حصان

- نسر

- ديك

- ميزان

- طائرة

- ساعة يد

- نخلة

- مركب

- مظلة

- تليفون

- نظارة

- سلم