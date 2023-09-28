كيف استقبل المصريون إعلان تفاصيل الانتخابات الرئاسية؟

فور إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية في مصر، والتفاصيل الكاملة بشأن مواعيد الترشح وإعلان القائمة النهائية وضوابط الكشف الطبي والدعاية الانتخابية، وضوابط إجراءات استطلاعات الرأي العام وتناولها إعلاميا في عملية الانتخابات، بدأ كثير من المصريين التوافد على مكاتب الشهر العقاري لتحرير توكيلات لتأييد ترشح الرئيس عبدالفتاح السيسي في الانتخابات المُقبلة.

مكاتب توثيق الشهر العقاري

في محافظة القاهرة والجيزة، وثّقت الصور الإقبال الكثيف من قبل المواطنين على مكاتب توثيق الشهر العقاري، حيث شهد مكتب بدر للشهر العقاري والتوثيق، ومكتب التوثيق المطور فرع الرحاب، ومكتب فرع مدينتي، فضلاً عن مكتب توثيق مصر الجديدة، إقبالا مكثفا من المواطنين.

مشهد مختلف أثناء ذهاب المصريين إلى مكاتب التوثيق وأثناء مثولهم أمامه، حيث يقف مئات المواطنين رافعين أعلام مصر وصورة الرئيس عبدالفتاح السيسي، معربين عن تأييدهم له من أجل الترشح لفترة رئاسية جديدة.

وفي الدقهلية، احتشد آلاف المواطنين والمؤيدين للرئيس عبدالفتاح السيسي أمام مكتب الشهر العقاري في مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية، حاملين الأعلام وصورة الرئيس عبدالفتاح السيسي، ومعربين عن تأييدهم لترشح الرئيس.

أما عن محافظة الإسكندرية، شارك حزب حماة الوطن بالإسكندرية، في تنظيم ومشاركة الأهالي أمام مكاتب الشهر العقاري، نظرا للإقبال الكثيف على تحرير توكيلات ترشح الرئيس السيسي للانتخابات الرئاسية 2024.

وواصل أهالي قرى ومراكز محافظة أسيوط، التوافد على مقار مكاتب توثيق الشهر العقاري المخصصة لاستخراج توكيلات تأييد ترشح الرئيس عبدالفتاح السيسي، لانتخابات الرئاسة 2024، كما واصل أهالي محافظة الأقصر تحرير توكيلات تأييد للرئيس عبد الفتاح السيسي، وشهدت مكاتب الشهر العقاري بمدينتي الأقصر والقرنة لليوم الرابع على التوالي توافد أعداد كبيرة لتحرير التوكيلات.

تزكيات أعضاء مجلس النواب لترشح الرئيس السيسي

لم يقتصر الأمر على ذلك، بل بدأ عدد كبير من أعضاء مجلس النواب تحرير تزكيات لترشح الرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة، مفسّرين أسباب إقبالهم على تحرير التزكيات بأنّ مصر شهدت إنجازات ملموسة في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي في مختلف القطاعات.

وقع سامي فتحي سوس، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، على نموذج تزكية لترشيح الرئيس عبدالفتاح السيسي للانتخابات الرئاسية المقبلة، مؤكدا أنّ الرئيس عبدالفتاح السيسي، حقق طفرة غير مسبوقة وإنجازات ضخمة خلال الفترة الماضية في مختلف المجالات بجميع محافظات الجمهورية، ما يتطلب منا دعمه لفترة رئاسية جديدة.

ووقّع أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، نموذج تزكية للرئيس عبدالفتاح السيسي، للترشح في الانتخابات الرئاسية 2024، مؤكدا في بيان له، أنّ الرئيس السيسي نجح خلال فترة وجيزة لا تتجاوز 9 سنوات في تطوير كل شبر على أرض المحروسة، وتحولت العشوائيات إلى أماكن آمنة، فضلًا عن علاج غير القادرين والتخلص من فيروس سي.