وكيل «الخطة والموازنة» يوقع على استمارة تزكية برلمانية لترشيح الرئيس السيسي

وقع المهندس ياسر عمر أمين حزب مستقبل وطن بأسيوط ووكيل لجنة الخطة والموازنة على استمارة تزكية برلمانية لترشيح الرئيس عبدالفتاح السيسي للانتخابات المقبلة، لاستكمال ما بدأه من تنمية وإنجازات على مدار 10 سنوات في جميع قطاعات الدولة بشكل عام، لافتا إلى أنه قادر على العبور بمصر من التحديات الإقليمية والدولية لاستكمال مسيرة البناء والتعمير في بناء الجمهورية الجديدة.

تحرير توكيلات

وفي سياق متصل، واصل أعضاء حزب مستقبل وطن وأهالي محافظة أسيوط، تحرير توكيلات التأييد للرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث شهدت مكاتب الشهر العقاري بمدينة أسيوط وديروط وساحل سليم وأسيوط الجديدة والجامعة وغيرها من المراكز لليوم الرابع على التوالي توافد أعدادا كبيرة من أعضاء حزب مستقبل وطن بمحافظة أسيوط والعديد من الأهالي على مكاتب وفروع التوثيق لتحرير توكيلات مؤيدة لترشح الرئيس عبدالفتاح السيسي في الانتخابات، في أعقاب إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات الاثنين الماضي بدء إجراءات الانتخابات وتحرير التوكيلات للمرشحين.

تجهيز استراحات

وصرح المهندس ياسر عمر أمين الحزب بأسيوط، أن الأمانة بدأت في تجهيز استراحات ومقاعد انتظار أمام مقار الشهر العقاري، كما قام فريق من المتطوعين من أعضاء الحزب بتنظيم وترتيب أعداد المواطنين الكبيرة التي توافدت على مكاتب التوثيق خلال أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء حتى اليوم الخميس، حيث يقوم الفريق بتقديم التسهيلات للمواطنين أمام مقار الشهر العقاري بمختلف المراكز التي تشهد زحاماً وزيادة في أعداد الراغبين في تحرير توكيلات التأييد والدعم للرئيس عبد الفتاح السيسي للترشح للانتخابات الرئاسية.