شاعر سيناوي يؤيد الرئيس السيسي بأبيات شعر: «غني يا قلبي لمصر الغالية»

بنبرة يملأها حب مصر والاعتزاز بالانتماء إليها، عبر أحد المواطنين يُدعى حاتم عبد الهادي بمحافظة شمال سيناء، بأبيات شعرية من تأليفه، عن دعمه وتأييده ترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي لانتخابات رئاسة الجمهورية 2024، من خلال صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، بعد إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات عن الجدول الزمني لها، منذ إعلان الترشح في 5 أكتوبر المقبل، وحتى الإعلان عن اسم المرشح الفائز بحد أقصى يوم 16 يناير المقبل.

أبيات شعرية مؤيدة للرئيس السيسي

اختار عبد الهادي الشعر للتعبير عن حبه لمصر ودعمه للرئيس السيسي، لاعتبار الكتابة والشعر ملجأه وهوايته الوحيدة للبوح عما بداخله، حسب وصفه لـ«الوطن»، فبوجه بشوش وصوت يملأه الحماس والصدق، بدأ بتلاوة أبيات شعرية عذبة، قائلًا: «يا بلدنا يا منورة أنا جاي أغنيلك.. السيسي هو البطل نور قناديلك.. ريس وزي القمر هو هلال نيلك .. يبقا عمار يا بلد وده كله من خيرك.. أنا عايز أفخر بنسبي وأقول لجيل ورا جيل.. مصر العزيزة دي أمي وأبويا نهر النيل.. غنى يا قلبي لمصر الغالية.. غني وسمع كل الدنيا.. غني يا قلبي ليها وقول.. حبك أجمل شئ في الدنيا.. سيناء رجعت بعد سنين .. حررنا الأرض وعدينا.. والشهدا في حضنك نايمين»

عبد الهادي: كفاية إن السيسي رجعلنا سيناء خالية من الإرهاب

«السيسي يستحق دعمنا.. كفايا إنه رجعلنا سيناء خالية من الارهاب».. وفقًا لتعبير عبد الهادي، مشيرًا إلى العديد من المشروعات القومية والإنجازات التي شهدتها مصر في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، كمشروع منظومة التأمين الصحي الشامل، ومشروع عودة خط السكة الحديد بسيناء، فضلًا عن مشروعات أنفاق سيناء، التي سهلت الكثير على المواطنين، كما دعا أهل سيناء في نهاية إلى دعم الرئيس السيسي والوقوف بجانبه تقديرًا لجهوده وانجازاته التي قدمها لمصر خلال فترة رئاسته.