«مستقبل وطن» بالدقهلية ينظم مؤتمرا جماهيرا لدعم ترشيح السيسي لفترة جديدة

احتشد الآلاف من حزب مستقبل وطن في محافظة الدقهلية، أمام المكتب العقاري بمدينة المنصورة، لتأييد ترشحه إلى الانتخابات الرئاسية المقبلة 2024

مستقبل وطن بالدقهلية جميعهم مؤيدين للرئيس السيسي

قال ماهر حافظ الأمين المساعد في شرق المنصورة بحزب مستقبل وطن، إنه جرى توافد الآلاف من أعضاء حزب المستقبل من قرى ومدن محافظة الدقهلية وجميعهم مؤيدين للرئيس السيسي بحرية كاملة منهم لاستكمال إنجازات الرئيس الفترة المقبلة: «نحن خلفك وداعمين لك ومؤيدين ترشيحك لفترة رئاسية أخرى».

الرئيس السيسي يتولى قيادة الدولة لاستكمال هذه الإنجازات

وقال بكر رزق، أمين المجالس المحلية بحزب مستقبل وطن الدقهلية في شرق المنصورة، إن حزب مستقبل وطن بأعضائه وقياداته يدعمون الرئيس السيسي لأن إنجازاته تتحدث عن نفسها، وسيبدأ تفعيل المجالس المحلية بعد الانتخابات مباشرة، لذلك نريد أن يتولى الرئيس قيادة الدولة لاستكمال هذه الإنجازات خاصة في الوحدات المحلية التي تتضمن محاربة الفساد ومجابهته، وكل الأمور حتى الآن في عهد الرئيس تسير على ما يرام في الوحدات المحلية، سواء من البنية التحتية أو تراخيص بناء وكل ما يخص التنظيم في الوحدات المحلية.

وأوضحت نهى فاروق، أمين العلاقات العامة في حزب مستقبل وطن بشرق المنصورة، نحن متواجدون بكامل إرادتنا وأعضاء حزب مستقبل وطن يريدون من الرئيس السيسي، أن يتولى قيادة الدولة فترة جديدة، وشهدنا عصرا من النهضة والتطور لم تشهدها من قبل بعضها انتهى وبعضها لم ينتهي، لذلك من المهم أن يستكمل الرئيس السيسي مسيرته مرة أخرى لإنهاء ما بدأه ونحن هنا لرد الجميل على تضحيته بحياته في مواجهة الجماعات الإرهابية من أجل مصر، وتطهير سيناء من البؤر الإرهابية وهذا إنجاز عظيم يحسب في تاريخ الرئيس أول رئيس مصري يقضي على فيروس سي.

الدفع بعدد من سيارات الشرطة للتأمينات بالدقهلية

وتواجد رجال الشرطة في أرجاء المكان لتأمين المواطنين أثناء الدخول وتنظيمهم، كما دفعت مديرية أمن الدقهلية عدد من سيارات الشرطة والمرور لتأمين المواطنين أثناء تواجدهم في مكاتب الشهر العقاري حرصا على أمنهم وسلامتهم نتيجة التكدس والزحام الشديد الذي تشهده المكاتب، وتم تحديد مواعيد للأحزاب بداية من الساعة 12 ظهرا وحتى الساعة الرابعة عصرا، كما صدر قرار من وزارة العدل بمد العمل بمكاتب التوثيق حتى الساعة التاسعة مساء.

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