أهالي المراكز في الإسماعيلية يتوافدون لتحرير توكيلات تأييد ترشح الرئيس السيسي

توافد الآلاف من أهالي مراكز وقرى محافظة الإسماعيلية اليوم الخميس، على مقار ومكاتب الشهر العقاري، لتحرير توكيلات دعم وتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة انتخابية جديدة.

ففي مركز ومدينة أبوصوير، شهد مكتب الشهر العقاري ازدحاماً من الأهالي على تحرير التوكيلات، فيما وفر مكتب الشهر العقاري أماكن انتظار للمواطنين وتنظيم عملية الدخول لتحرير التوكيلات بالتزامن مع فتح المكاتب اليوم الخميس، رغم إجازة المولد النبوي الشريف.

أهالي القرى الأكثر تأييد

وتوافد أهالي قرى مركز ومدينة القصاصين في الإسماعيلية على مكتب توثيق مدينة القصاصين لتحرير توكيلات لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي، رافعين لافتات تأييد للرئيس وصوراً له.

وقال محمد عبد العزيز أحد أهالي مركز ومدينة فايد، إن دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي جاء طلباً له وقبل إعلانه الترشح رسمياً للتأكد على دعمنا لاستكمال المشروعات القومية التي شهدتها مصر في مختلف المناحي على مدار السنوات الماضية.

وتابع محمد عبد العزيز، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن التنمية شملت كل القطاعات، ففي الإسماعيلية على سبيل المثال شهدت المحافظة طفرة في قطاع الصحة بتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، وهي أكبر الأزمات التي كان يعاني منها المواطن.

إقبال في القنطرة شرق لليوم الرابع

وفي مدينة القنطرة شرق، أقبل أهالي قرى التقدم والأمل وجلبانة على تحرير توكيلات للرئيس عبد الفتاح السيسي لليوم الرابع على التوالي، بعد تحرير أول توكيل رسمي في المحافظة قبل 3 أيام.

وقال محمد مسعد أحد أهالي القنطرة شرق، إن الرئيس صاحب أكبر بصمة في تاريخ قرى القنطرة بعد التغيير الجذري الذي حققته حياة كريمة في القرى بالكامل متابعاً،: «شكراً للرئيس ونحن أمامك في الاستحقاق الانتخابي المقبل».