3 قتلى وانفجاران في أسبوع.. اقتتال العصابات المسلحة يهز السويد

لقى 3 أشخاص مصرعهم، أمس واليوم، في حوادث قتل بالرصاص، بسبب حرب بين العصابات المسلحة في العاصمة السويدية ستوكهولم.

الضحية الأولى شاب عمره 18 عاما، ولقى مصرعه في إحدى ضواحي ستوكهولم، وبعد ساعات قُتل رجل ثانٍ، وأصيب آخر في إطلاق نار ببلدة جوردبرو جنوبي العاصمة، بينما كانت الضحية الثالثة امرأة في العشرينيات من عمرها، وقُتلت صباح الخميس في انفجار وقع بمدية أوبسالا غربي ستوكهولم.

أكثر الشهور دموية في تاريخ البلاد الحديث

ونقلت «سكاي نيوز» عن هيئة الإذاعة السويدية أن حادثي إطلاق نار رفعا عدد القتلى، بسبب العنف المسلح في سبتمبر الجاري، إلى 11 قتيلا، ووصفت هذا الشهر بأنه أكثر الشهور دموية في تاريخ البلاد الحديث.

والأسبوع الجاري، هزت انفجارات السويد بسبب مشاكل العصابات، أحدهم وقع في ضاحية هاسيلبي، بالعاصمة ستوكهولم، والثاني في لينكوبنج، على بعد نحو 175 كيلومترا إلى الجنوب الغربي، حيث انفجرت واجهة مبنى مكون من ثلاثة طوابق، ما أدى إلى تناثر الحطام في منطقة انتظار السيارات.

العنف في مرتبط بنزاع بين العصابات الإجرامية

وكشفت صحيفة «إكسبريسن» السويدية، أن العنف مرتبط بنزاع بين العصابات الإجرامية، معتبرة أنها مشكلة متنامية في السويد، وأن العصابتين المتنازعتين، يقود إحداهما مواطن سويدي تركي مزدوج الجنسية يعيش في تركيا، والأخرى يقودها مساعده السابق ويتقاتلان سويًا على المخدرات والأسلحة.

وشهدت السويد هذا العام، 261 حادث إطلاق نار، أسفر عن مقتل 36 شخصا وإصابة 73 آخرين.