انفجاران يهزان وسط السويد.. «خلاف بين عصابتين»

أصيب ثلاثة أشخاص بسبب انفجارين قويين هزا المنازل في وسط السويد، ولم تعلن السلطات مدى علاقة الانفجارين ببعضهما البعض.

انفجاران أحدهما ليل الاثنين والآخر صباح الثلاثاء

وبحسب أسوشيتد برس فإن انفجار وقع ضاحية هاسيلبي، إحدى ضواحي العاصمة ستوكهولم، وذلك وفي وقت متأخر من يوم الاثنين.

وفي الساعات الأولى من صباح الثلاثاء، مزق انفجار في لينكوبنج، على بعد نحو 175 كيلومترا إلى الجنوب الغربي، واجهة مبنى مكون من ثلاثة طوابق، ما أدى إلى تناثر الحطام في منطقة انتظار السيارات.

الانفجاران مرتبطان بنزاع بين العصابات الإجرامية

وكشفت صحيفة «إكسبريسن» السويدية أسباب هذه الانفجارات، لافتة إلى أن الانفجارين مرتبطان بنزاع بين العصابات الإجرامية، معتبرة أنها مشكلة متنامية في السويد.

وبحسب تقارير صحفية فإن العصابتين يقود إحداهما مواطن سويدي تركي مزدوج الجنسية يعيش في تركيا، والأخرى يقودها مساعده السابق ويتقاتلون سويًا على المخدرات والأسلحة.

وشهدت السويد هذا العام، 261 حادث إطلاق نار، أسفر عن مقتل 36 شخصا وإصابة 73 آخرين.