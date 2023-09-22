مصرع شخصين إثر حادث إطلاق نار داخل مطعم في السويد

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، بوقوع حادث إطلاق نار في مطعم بشرق السويد ولقي شخصان مصرعهما، كما تسبب بإصابة آخرين، ورجحت الشرطة أن يكون الحادث في إطار موجة من تزايد العنف بين عصابات إجرامية.

وتعرضت السويد لموجة من عمليات إطلاق الرصاص والتفجيرات في الأعوام القليلة الماضية، وزادت حدتها خلال الأشهر الأخيرة حتى صارت تحدث بشكل شبه يومي.

ووفقا لقناة القاهرة الإخبارية، فقالت الشرطة على موقعها الإلكتروني، إن عدة أشخاص نقلوا إلى المستشفى بعد إطلاق النار في مطعم ببلدة ساندفيكن الصغيرة التي تبعد 190 كيلومترًا عن شمال العاصمة ستوكهولم، وإن اثنين منهم لقيا حتفهما جراء إصابتهما.

وقال المتحدث باسم الشرطة ماجنوس يانسون كلارين لوكالة «تي.تي» السويدية للأنباء: «نحقق في العلاقة مع وقائع إطلاق الرصاص التي شهدناها في ساندفيكن في السابق، وكذلك في موجة العنف الأحدث».

وأضاف: «ربما هناك روابط بالبيئة الإجرامية، لكن لا يمكنني تحديد مجموعة بعينها»، وقال المتحدث إن الشرطة تشتبه في أن أحد الضحيتين كان هدف الهجوم، في حين كان الضحايا الثلاثة الآخرين غير مقصودين على الأرجح.