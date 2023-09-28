مالك قاعة حفل زفاف نينوى في العراق يكشف مفاجأة حول الحادث

كشف مالك القاعة التي شهدت فاجعة حفل زفاف نينوى بالعراق عن أسباب الحريق لافتًا إلى أن الماس الكهربائي هو السبب وليست الألعاب النارية كما أعلنت السلطات.

ماساً كهربائياً تسبب في الحريق

ونقلت «العربية» عن «تشوني سليمان نبو»، مالك القاعة التي شهدت فاجعة حفل زفاف نينوى بدولة العراق، أن ماساً كهربائياً تسبب في الحريق، على عكس رواية السلطات التي ألقت باللوم على الألعاب النارية التي أشعلت أقمشة سريعة الاشتعال في سقف قاعة الزفاف.

ونفى كل التهم التي وجهت إلى أصحاب قاعة حفل زفاف نينوى مشددًا على أنه لم يتم إهمال إجراءات السلامة على الإطلاق.

مواد البناء سريعة الاشتعال أسهمت في فاجعة حفل زفاف نينوى بالعراق

وكان الدفاع المدني العراقي قد أعلن مٌسبقًا أن مواد البناء سريعة الاشتعال أسهمت في فاجعة حفل زفاف نينوى بالعراق والتي خلفت 100 قتيل و150 مصاب واتهمت ملاك القاعة بانتهاك بروتوكولات السلامة والأمن.

وأعلن اللواء الركن عبدالله الجبوري قائد عمليات نينوى القبض على 19 شخصاً، في وقت سابق اليوم مؤكداً أن إجراءات السلامة لم تحترم.