«الكرملين»: زيادة الإنفاق الدفاعي ضرورية لتلبية متطلبات وتكاليف العملية بأوكرانيا

أكد دميتري بيسكوف، مُتحدث الكرملين، ضرورة زيادة الإنفاق الدفاعي في ظل الأزمة التي تدار ضد روسيا، واستمرار العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، بحسب قناة «القاهرة الإخبارية».

نعيش في حالة حرب هجينة

وأضاف بيسكوف في معرض جوابه عن سؤال صحفي حول مشروع الميزانية للعام المقبل، الذي ينص على زيادة الإنفاق الدفاعي: «من الواضح أن مثل هذه الزيادة ضرورية، وضرورية للغاية، لأننا نعيش في حالة حرب هجينة، نحن مستمرون في عملية عسكرية خاصة وأعني الحرب الهجينة التي تدار ضدنا، وهذا يتطلب تكاليف كبيرة».

الغرب يشن حربًا هجينة ضد روسيا

وأعلنت روسيا في أكثر من مناسبة أن الغرب يشن حربًا هجينة ضدها منذ سنوات، اكتسبت في الآونة الأخيرة طابعًا غير مسبوق.

وحذرت روسيا على لسان وزير خارجيتها سيرجي لافروف، من أن الحرب الهجينة التي يشنها الغرب ضد روسيا ستطال تبعاتها جميع الدول دون استثناء.