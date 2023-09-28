صور نادرة للراحلة نجاح سلام مع مشاهير الزمن الجميل

مسيرة فنية طويلة للفنانة نجاح سلام، بدأتها من بيروت من واستكملتها في القاهرة، فوالدها هو الفنان والأديب محيي الدين سلام، واحد من أبرز الملحنين، وعازفي العود في لبنان والوطن العربي، والذي جعل من بيته مدرسة فنية متكاملة، وبعمر الـ 18 عاما بعد قدومها لمصر بعام واحد سجلت بصوتها أول أغانيها لشركة بيضا فونـ وهي «حول يا غنام»، وبعدها أغنية يا «جارحة قلبي»، لتبدأ مسيرتها الاحترافية بمصر والتي استمرت لنصف قرن من 1949 وحتى عام 2000.

مسيرة مهنية حافلة

العواصم العربية كافة كانت وجهة نجاح سلام لوصول صوتها لكل أرجاء الوطن العربي، والبداية كانت من حلب ودمشق وبغداد ورام الله عام 1950 وصول لكل العواصم العربية الأخرى، ومثل فناني جيلها، كما كان للسينما نصيبا من أعمالها الفنية بداية من فيلم «على كيفك» وهو أول انتاج للفنانة ليلى فوزي، قصة وسيناريو وحوار أبوالسعود الإبياري، وشاركها بالتمثيل ليلى فوزي، ومحسن سرحان، وتحية كاريوكا، وإسماعيل يس، وإخراج حلمى رفلة.

شاركت بعدها بفيلم ابن الذوات من إخراج حسن الصيفي وشاركها البطولة إسماعيل ياسين، وكيتي، وعبد السلام النابولسي، سراج منير، إستفان روستي، وغنت بالفيلم عددا من الأغاني منها «الشاب الأسمر، وبرهوم حاكيني» كما شاركت بفيلم الكمساريات الفاتنات من إخراج حسن الصيفي، وشاركها البطولة إسماعيل يس، وزينات صدقي وعبد السلام النابولسي.

3 زيجات وابنتين

بعمر الـ 24 عاما تزوجت الفنانة نجاح سلام من الفنان والمخرج اللبناني محمد سلمان، ورزقت منه بابنتها سمر ثم ابنتها ريم، وشاركت معه في تأسيس شركة إنتاج الأفلام «سمر فيلم» وتأسيس شركة «ريما فون» للكاسيت قبل أن يعلنا انفصالهما عام 1965 بعد زواج استمر عشر سنوات، وتزوجت بعده مرتين، زوجها الثاني هو فؤاد مقبل، وزوجها الثالث هو الدكتور عدنان العريس.

لقاء مع المشاهير

ما أن خطت الفنانة نجاح سلام أول خطواتها بمصر، حتى وجدت نفسها وسط الكبار، علاقات ممتدة مع أعلام الغناء والتمثيل بمصر، كانوا جزءا من حياة نجاح سلام، فجمعها الغناء بكوكب الشرق أم كلثوم، وفريد الأطرش، وأسمهان وغيرهم، كما جمعها التمثيل بالشحرورة وإسماعيل ياسين وعبد السلام النابولسي، وإستيفان روسيتي، وزينات صدقي.