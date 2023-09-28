خطوبة مريم محمود الجندي (صور)

احتفلت الفنانة الشابة مريم محمود الجندي، بخطوبتها من شاب يعمل في الوسط الفني أمس الأربعاء، في حفل اقتصر على الأهل والأصدقاء فقط.

وشهد حفل خطوبة مريم محمود الجندي، حضور كل من المذيع شريف نور الدين، والفنان حسن أبو الروس، وزوجته الفنانة التشكيلية غادة والي، ووئام وجدي، وآخرين، فيما حرص العروسين، على الاستعانة بديكور مُتعلق بأجواء الكواليس، إذ دوّن كلمة «فركش يا أساتذة».

وحققت مريم محمود الجندي، نجاحًا جماهيريًا كبيرًا، مؤخرًا، وقت عرض مسلسل «بالطو» عبر منصة «واتش إت»، وشارك في البطولة كل من عصام عمر، ومحمد محمود، وعارفة عبدالرسول، ومحمود البزاوي، وسلافة غانم، ومحمود حافظ، ودنيا سامي، وسيناريو وحوار أحمد عاطف، وإخراج عمر المهندس.