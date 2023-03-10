مريم محمود الجندي: اتخضيت من تفاعل الجمهور.. وكواليس تصوير «بالطو» كانت ممتعة

قالت الفنانة مريم محمود الجندى إنها سعيدة بردود الفعل حول مسلسل بالطو، الذى يعرض حصرياً على منصة watch it، وتجسيدها شخصية الطبيبة هاجر التى تعمل فى الوحدة الصحية بقرية طرشوخ الليف، وتأكيدها أنها برغم الفرحة بتعليقات الجمهور على السوشيال ميديا وأصدقائها والاتصالات والرسائل التى تتلقاها باستمرار، فإنها تشعر بـ«خضة» من هذا النجاح الكبير، الذى يستحقه كل صناع العمل.

وقالت مريم الجندى، فى تصريحات لـ«الوطن» إن ترشيحها لأداء «دكتورة هاجر» جاء عن طريق المخرج عمر المهندس، وبعد جلسات «كاستينج» كثيرة تم اختيارى للدور بالفعل، متابعة: التحضير لهذه الشخصية جاء بأكثر من طريقة، أولها السيناريو الممتع والمكتوب بتميز شديد، كذلك توجيهات المخرج، فضلاً عن البحث عن نماذج شبيهة للشخصية من خلال فيديوهات السوشيال ميديا، ومعرفة ما يحدث فى تكليف الأطباء من خلال أصدقاء مقربين، ولى صديق طبيب فى إحدى القرى ساعدنى كثيراً بإرسال صور للمكان ورسائل صوتية بطريقة الكلام.

وأشارت إلى أنها منذ اللحظة الأولى مع قراءة السيناريو، شعرت بالسعادة والضحك مع كل كلمة، وأصبحت متلهفة لقراءة الحلقات لمعرفة الأحداث، متابعة: تجربة مميزة وكنت متحمسة لها جداً، وسعيدة لأن جزءاً من التجربة الأولى فى الدراما مع مخرج متميز وكاتب موهوب، وفنان شاطر ومجتهد من زمان مثل عصام عمر.

وأوضحت أن كواليس «بالطو» كانت تحمل كثيراً من البهجة والضحك وألفة حقيقية بين الممثلين، وهو ما انعكس بدوره على الشاشة وشعر به الجمهور، متابعة: مبسوطة من كل التعليقات، الأمر الذى يجعلنى أشعر بالمسئولية تجاه خطواتى القادمة واختياراتى، عشان أتمنى الناس تفضل تحبنى، وسعيدة برد فعل شقيقى المخرج أحمد الجندى، هو سعيد جداً بالتجربة، خصوصاً أن الكوميديا ملعبه.