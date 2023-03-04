مريم محمود الجندي عن مسلسل بالطو: «اتخضيت من النجاح»

قالت الفنانة مريم محمود الجندي، إنها سعيدة بردود الأفعال التي تلقتها حول مسلسل «بالطو»، والذي يعرض حصريًا على منصة «watch it»، وتجسيدها شخصية الطبيبة «هاجر» التي تعمل في الوحدة الصحية بقرية طرشوخ الليف، مشيرة إلى أنها رغم فرحتها بتعليقات الجمهور على السوشيال ميديا وكذلك أصدقائها والاتصالات والرسائل التي تتلقاها باستمرار، إلا أنها تشعر بـ«خضة» من هذا النجاح الكبير والذي يستحقه كل صُناع العمل.

وقالت مريم الجندي لـ«الوطن»، إن ترشيحها لأداء شخصية «الدكتورة هاجر» في مسلسل بالطو جاء عن طريق المخرج عمر المهندس، وبعد جلسات «كاستينج» كثيرة تم اختيارها للدور بالفعل، متابعة: «التحضير لهذه الشخصية جاء بأكثر من طريقة، أولها السيناريو الممتع والمكتوب بتميز شديد، وكذلك توجيهات المخرج، فضلًا عن البحث على نماذج شبيهة للشخصية من خلال فيديوهات السوشيال ميديا، ومعرفة مايحدث في تكليف الأطباء من خلال أصدقاء مقربين، ولي صديق طبيب في إحدى القرى، ساعدني كثيرًا بإرسال صور للمكان ورسائل صوتية بطريقة الكلام».

حماس للعمل

وأشارت أنها منذ اللحظة الأولى لقراءة السيناريو، شعرت بالسعادة والضحك مع كل كلمة، وأصبحت متلهفة لقراءة الحلقات لمعرفة الأحداث، متابعة: «تجربة مميزة، وكنت متحمسة لها جدًا، وسعيدة لأنِ جزء من التجربة الأولى في الدراما مع مخرج متميز وكاتب موهوب، وفنان شاطر ومجتهد مثل عصام عمر».

كواليس المسلسل

وأوضحت أن كواليس تصوير «بالطو» كانت تحمل كثيرًا من البهجة والضحك وألفة حقيقية بين الممثلين، وهو ما انعكس بدوره على الشاشة وشعر به الجمهور، مضيفة «مبسوطة من كل التعليقات، الأمر الذي يجعلني أشعر بالمسؤولية تجاه خطواتي القادمة واختياراتي، عشان أتمنى الناس تفضل تحبني، وسعيدة برد فعل شقيقي المخرج أحمد الجندي هو سعيد جدًا بالتجربة، خصوصًا وإن الكوميديا ملعبه».