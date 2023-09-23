مواعيد عرض مسلسل بالطو على قناة DMC.. مشاهدات طبيب في قرية نائية

ينطلق، اليوم السبت، عرض مسلسل بالطو على قناة DMC، وهو العرض الأول على شاشة التليفزيون، وذلك بعدما حقق نجاحًا كبيرًا ونسب مشاهدة عالية وتصدره محركات البحث خلال فترة عرضه على منصة watch it الإلكترونية، وتداول مقاطع منه على منصات السوشيال ميديا، وحظي بإشادات نقدية وجماهيرية.

مواعيد عرض مسلسل بالطو على قناة DMC

مواعيد عرض مسلسل بالطو على قناة DMC ستكون من السبت إلى الأربعاء، وتعرض أولى حلقاته في الساعة 8 مساء اليوم على قناة dmc، والإعادة في الساعة 2 صباحًا وفي الساعة 1.30 ظهرًا.

فيما يعرض مسلسل بالطو على قناة DMC دراما، من السبت إلى الأربعاء في الساعة 11 مساءً، والإعادة في الساعة 9 صباحًا، وفي الساعة 5 مساءً.

مسلسل بالطو المقرر انطلاق عرضه على قناة DMC مساء اليوم، مأخوذ عن كتاب «بالطو وفانلة وتاب» للكاتب أحمد عاطف، وسجّل خلاله مشاهداته خلال الفترة التي تم تكليفه بها طبيبًا في إحدى الواحدت الصحية بقرية نائية بشكل كوميدي.

أبطال مسلسل بالطو

مسلسل بالطو يعد أول بطولة في عالم الدراما للفنان الشاب عصام عمر، ومي الجندي، ومحمد محمود، وعارفة عبدالرسول، ومحمود البزاوي، وسلافة غانم، ومحمود حافظ، ودنيا سامي، وسيناريو وحوار أحمد عاطف، وإخراج عمر المهندس.