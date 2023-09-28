البحر الأحمر ترفع درجة الاستعداد لمواجهة سقوط أمطار والتقلبات الجوية

أعلنت محافظة البحر الأحمر رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة التقلبات الجوية وسقوط الأمطار المتوقعة، التي قد تكون رعدية على جنوب البحر الأحمر وسلاسل جبال البحر الأحمر، ومناطق حلايب وشلاتين طبقا التحذيرات الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

حالة الطقس في البحر الأحمر

وأشار اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، في تصريحات لـ«الوطن» إلى استعداد أجهزة البحر الأحمر لسقوط الأمطار المتوقعة ورفع حالة الطوارئ بمدن البحر الأحمر، والتنبيه على رؤساء المدن بمتابعة الأحوال الجوية على مدار الساعة وتوخي الحذر، وتطبيق الخطة الموضوعة لمواجهة الأمطار واستعداد التمركزات المحددة بكل مدينة وأخذ الاحتياطات اللازمة تحسبا لسقوط الأمطار التي تصل لحد السيول على جنوب البحر الأحمر.

تساقط الأمطار في البحر الأحمر

وكشف «حنفي»، أن مشروعات الدولة في إنشاء سدود وبحيرات، بمدن البحر الأحمر أسهم بشكل كبير في الحماية من الأمطار والسيول، لافتا إلى أن جهود الدولة نجحت في إنشاء 28 سدا، وبحيرة صناعية، و11 حاجز ترابي، وحاجز توجيه، وعدد من البرابخ بمدن رأس غارب والغردقة والقصير وسفاجا ومرسى علم بتكلفة حوالي 572 مليون جنيه.