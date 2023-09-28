تداول 13 ألف طن بضائع بمواني البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة مواني البحر الأحمر، أنّ إجمالي عدد السفن على أرصفة مواني الهيئة 9، وجرى تداول 13 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة، و701 شاحنة و479 سيارة، وشملت حركة الواردات 9 آلاف طن بضائع، 322 شاحنة و420 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 4 آلاف طن بضائع، 379 شاحنة و59 سيارة.

وصول 282 سيارة بوزن 600 طن لميناء بورتوفيق

وفقا لبيان صادر عن الهيئة، يستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال العبارة أمل، بينما تغادر 3 سفن، وهي «القاهرة، الحرية وبوسيدون اكسبريس» فيما استقبل الميناء أمس السفينتين الحرية وبوسيدون اكسبريس وغادرت العبارة أمل.

وشهد ميناء نويبع تداول 1200 طن بضائع و174 شاحنة من خلال رحلات مكوكية «وصول وسفر» لـ3 سفن، وهي آيلة، وبريدج، وسينا، واستقبل ميناء بورتوفيق السفينة lady rose وعلى متنها 282 سيارة بوزن 600 طن قادمة من جدة، وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1247 راكبا.