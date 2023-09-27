قبائل جنوب البحر الأحمر تؤيد الرئيس السيسي بأعلام مصر والأغاني الوطنية

توافد الآلاف من أهالي قبائل شلاتين وحلايب، في محافظة البحر الأحمر، على مكتب توثيق الشهر العقاري لتحرير توكيلات لدعم الرئيس عبدالفتاح السيسي، حاملين أعلام مصر وصور الرئيس السيسي، ومرددين الأغاني الوطنية.

قبائل جنوب البحر الأحمر تؤيد السيسي

وعبر عدد من شيوخ قبائل جنوب محافظة البحر الأحمر عن تأييدهم للرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة، لاستكمال مشوار الإنجازات والمشروعات القومية التي شهدتها مدن جنوب البحر الأحمر، وعلى رأسها مشروعات الإسكان ومحطات تحلية المياه وتطوير شبكة الطرق .

توافد المواطنين على الشهر العقاري

وشهدت مكاتب الشهر العقاري بمدن البحر الأحمر توافد آلاف المواطنين على مدار الساعات الماضية، لتوثيق توكيلات الانتخابات الرئاسية 2024 لتأييد الرئيس السيسي.

عناوين الشهر العقاري في البحر الأحمر

وتنشر «الوطن» عناوين مقار مكاتب الشهر العقاري بالبحر الأحمر المكلفة بالتأييدات لانتخابات رئاسة الجمهورية 2024، وعددها 7 مكاتب، وهي:

- فرع الغردقة مساكن الشيخ شحات الدهار

- فرع ضواحي الغردقة عمارات حفر الباطن

- فرع رأس غارب المساكن الشعبية أمام النيابة

- فرع سفاجا مكتب بريد سفاجا

- فرع القصير مساكن الوحدة المحلية بجوار البنك الأهلي

- فرع مرسي علم شارع البحر أمام نادي الصيد المصري

- فرع شلاتين مساكن الوحدة المحلية.