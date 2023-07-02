بوابة الوظائف الحكومية تحدد آخر موعد لتقديم طلبات العمل في مشروعات «النقل»

أعلنت بوابة الوظائف الحكومية، عن آخر موعد للتقديم على وظائف هيئة تخطيط مشروعات النقل، المقرر لها هو يوم الإثنين الموافق 24 من شهر يوليو الجاري، منوهة إلى أنَّ التقديم بدأ منذ يوم 25 يونيو الماضي.

الوظائف المتوفرة ببوابة الوظائف الحكومية

وقالت البوابة عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، إنّ هذه الوظائف المتوفر تشمل:

- باحث تمويل وتكاليف.

- باحث تخطيط اقتصادي.

- باحث تخطيط.

- باحث مشروعات تخصص اتصالات.

- باحث مشروعات تخصص كهرباء.

- باحث مشروعات تخصص حسابات.

- باحث مشروعات تخصص معماري.

- باحث مشروعات تخصص ميكانيكا.

- باحث مشروعات تخصص مدني.

ضرورة البدء في إدخال البيانات

وأّكدت بوابة الوظائف الحكومية، أنه على الراغبين في التقديم على الوظائف المذكورة سلفًا، ألا يدخلوا بيتناتهم إلا بعد استيفاء الأوراق المطلوبة، ودفع الرسوم المقررة، والحصول على إيصال الإيداع، علمًا بأنه يستلزم رفع الأوراق المطلوبة بصورة صيغتها «jpg»، وألا يتعدى حجم الملف 1 ميجا.

تعليمات مهمة للمتقدمين

- في حال عدم مطابقة المستندات للشروط المطلوبة بالإعلان سيتم رفض الطلب.

- في حال عدم وضوح البيانات بالمستندات المرفقة سيتم رفض الطلب.

- في حال وجود تعديل بالبيانات في المستندات المرفقة سواء بالكشط أو الحذف سيرفض الطلب.

- في حال تقديم إفادة بالمؤهل يجب أن تشتمل على البيانات الأساسية وهي التقدير العام والتخصص وإلا سيرفض الطلب.

- في حال الإعاقة يجب إرفاق شهادة التأهيل أو بطاقة الخدمات المتكاملة حتى لا يرفض الطلب.