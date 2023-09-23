مصادر حكومية: مسابقة جديدة لتعيين 30 ألف معلم يناير المقبل

كشفت مصادر حكومية مسؤولة عن بدء الاستعداد لوضع الإجراءات والضوابط لعقد مسابقة جديدة لتعيين 30 ألف معلم بالمحافظات مطلع شهر يناير المقبل 2024، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية ورئيس مجلس الوزراء بتعيين 70 ألف موظف حكومي.

وأضافت المصادر في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن المسابقة الجديدة لتعيين 30 ألف معلم، يشرف عليها الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ويعقد الاختبارات اللازمة لها، والإعلان الرسمي عنها في شهر يناير المقبل.

مسابقة لسد العجز في المدارس الحكومية

ولفتت المصادر إلى أن المسابقة الجديدة لتعيين 30 ألف معلم ستكون الثالثة على مدار الأعوام الخمسة الماضية، حيث تسعى الدولة إلى سد العجز في أعداد المدرسين بالمدارس الحكومية فلجأت إلى تنظيم هذه المسابقات بضوابط وشروط غير تقليدية لضمان ضخ عدد كبير من المعلمين المؤهلين للتدريس والقادرين على تنفيذ خطة الاصلاح الإداري وتطوير منظومة التعليم في الجمهورية الجديدة، موضحة أنه في ذات الوقت تكون الدولة نجحت في توفير فرص العمل اللائقة لخريجي كليات التربية.

30 ألف معلم في مسابقة جديدة

جدير بالذكر أن الدكتور محمد معيط أعلن في شهر مايو الماضي أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، موافقة مجلس الوزارء على تخصيص ميزانية في الموازنة العامة لتعيين 70 ألف خريج في المؤسسات الحكومية، منهم 30 ألف معلم، و30 ألف طبيب وصيدلي، و10 آلاف في وظائف حكومية، لسد العجز في بعض الجهات والهيئات الحكومية التي تعاني من عجز واضح بها، بسبب خروج العديد من العاملين للمعاش.