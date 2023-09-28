كاتب صحفي: مخاوف كتاب السيناريو في هوليوود من الذكاء الاصطناعي مشروعة

قال الكاتب الصحفي ياسر ثابت، إنّ إضراب هوليوود استمر 146 يوماً، وكان على بُعد 5 أيام فقط من أن يصبح الإضراب الأطول تاريخيا بالنسبة للنقابات في أمريكا، وهذا يدل على صعوبة المفاوضات والأخذ والرد بين الأطراف المعنية في مثل هذا الوضع الصعب.

استبدال الكتاب بروبوتات

وأضاف، خلال مداخلة ببرنامج «مطروح للنقاش»، الذي تقدمه الإعلامية مارينا المصري، على قناة «القاهرة الإخبارية»: «إضراب كُتاب السيناريو يعكس بالدرجة الأولى قضية بالغة الأهمية تتعلق بأسئلة المستقبل، خاصة بالنسبة إلى ملف الذكاء الاصطناعي والتخوف المشروع لكتاب السيناريو من استبدالهم بروبوتات لكي تقوم بمقامهم على الأقل في الصيغ المبدئية للسيناريوهات والبرامج الحوارية الليلية».

الحصول على الأجور كاملة

وتابع أن الاتفاق المبدئي وسيظل كذلك، حتى إقراره من الناحية النظرية خلال أيام قليلة، مشيرًا إلى أن كتاب السيناريو اشترطوا عدداً من الشروط المهمة وتمت الموافقة عليها بشأن حظر استخدام سيناريوهاتهم وتغذيتها للذكاء الاصطناعي حتى يتم تطويرها، كما اهتموا بضرورة الحصول على أجورهم كاملة إذا ما تمت معالجة سيناريوهاتهم بالذكاء الاصطناعي دون التقليل من حجم هذه الأجور.