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شاروخان يُحقق أكثر من 1.5 مليون جنيه بفيلم jawan في دور العرض المصرية

كتب:

أحمد حسين صوان
07:02 م | الخميس 28 سبتمبر 2023
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jawan شاروخان فيلم

حظى الفنان شاروخان بإشادات جماهيرية واسعة، على مستوى العالم كله بفيلمه الجديد Jawan، وذلك منذ إطلاق عرضه قبل أسابيعٍ قليلة، وكان له نصيبًا كبيرًا من الإيرادات منذ طرحه في دور العرض المصرية، ونافس بقوة على شباك التذاكر.

وتجاوزت إيرادات فيلم Jawan، لـ شاروخان، في شباك التذاكر المصري، منذ عرضه قبل نحو أسبوعين، أكثر من 1.5 مليون جنيه، حيث بلغت إيرادات الأسبوع الأول 790 ألف جنيه، أما الأسبوع الثاني 717 ألف جنيه.

فيلم Jawan لـ شاروخان، يُشارك في بطولته كل من نايانتارا، وفيجاي سيثوباثي، وديبيكا بادكون، وبرياماني، وسانيا مالهوترا، وتأليف وإخراج أتلي كومار، ويُجسد شاروخان دور مزدوج كأب وابنه شبيهين يتعاونان معًا لتصحيح الفساد في المجتمع.

تدور قصة الفيلم في إطار من الأكشن والغموض والإثارة، من خلال jawan الذي مر ببعض الظروف ويسعى لتطبيق العدالة في المجتمع وتصحيح الأخطاء بطريقة ما.

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بقلم أحمد حسين صوان

محرر صحفي بقسم الفن، وحاصل على بكالوريوس إعلام من المعهد الدولي العالي للإعلام دفعة 2015.