فيلم جوان بطولة شاروخان يحقق 130 مليون دولار في شباك التذاكر عالميا

حقق نجم بوليود شاروخان، نجاحًا كبيرًا من خلال فيلم جوان jawan، حيث جاءت إيراداته في شباك التذاكر حول العالم بنحو 130 مليون دولار، منها 85 مليون دولار في شباك تذاكر السينما الهندية، وذلك حسب ما جاء في الموقع الهندي pinkvilla.

انطلق عرض فيلم جوان jawan لنجم بوليود شاروخان يوم 7 سبتمبر من الشهر الجاري، فيما بدأ عرضه بالسينمات المصرية يوم 13 سبتمبر، وتدور قصته في إطار من الأكشن والتشويق والإثارة.

قصة فيلم جوان بطولة شاروخان

ويجسد شاروخان خلال فيلم جوان، شخصية أب وابنه، يحاولان تصحيح الأخطاء التي تحدث في المجتمع بحثًا عن العدالة الغائبة، الأمر الذي يجعل الجميع يعيش لحظات الخطر والخوف.

أبطال فيلم jawan

ويشارك شاروخان بطولة فيلم جوان، من خلال ظهور مميز للنجمة ديبيكا بادكون، سانجاي دوت، فيما تؤول البطولة لـ نايانتارا، فيجاي سيثوباثي، برياماني، سانيا مالهوترا، تأليف وإخراج أتلي كومار.

وحظي الفيلم بتقييمات عالية وإشادات موسعة من قبل النقاد والجمهور، خصوصًا أن jawan يجمع التيمة المميزة للأفلام الهندية وهى الأغاني والاستعراضات الراقصة، بخلاف مشاهد الأكشن والإثارة التي تم تنفيذها على أعلى مستوى.