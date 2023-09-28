شارموفرز يطرح أغنية «شقلبتي روتيني»

طرح فريق شارموفرز، أغنية جديدة بعنوان «شقلبتي روتيني»، مساء اليوم، عبر القناة الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب»، بالتزامن مع نهاية موسم صيف 2023.

أغنية «شقلبتي روتيني»، من كلمات وألحان أحمد بهاء، موسيقى وتوزيع محمد العرقان ومحمد الفاره، ومن إنتاج فريق شارموفرز، وتوزيع شركة «ديجيتال ساوند».

ويقدم فريق شارموفرز لمحبيه ومتابعيه، فكرة جديدة ومختلفة، حول وقوع شخص في حالة حب، بعد مشاهدته فتاة لأول مرة، فغيرت من حاله ومن تفكيره، ورغم اعتقاده بأنه لا يمكن أن يقع فى الحب، إلا أنه أصبح يغوص فيه، ولا يعرف إلى أين سيأخذه هذا الحب.

وتقول كلمات الأغنية: «شقلبتى روتينى.. كنت فاكر أنى مش هحب تانى وقعت واقف.. كنت فاكر إنى مالك زمانى.. بس كنت بضحك على نفسى وأيام بتروح مفيهاش الروح.. خايف من اللى ناقصنى من اللى فات كنت فاكر قلبى مات.. جيتى فى وقت مش عارف مين أنا.. متلغبط من قبل ماشوفك بزمن كنت بارد.. مكنش فيه امل ال مكنش فيه أمل».