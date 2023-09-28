«أكتوبر والجمهورية الجديدة» ندوة بمعرض الكتاب في دمنهور

شهدت قبل قليل الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، ندوة بعنوان «أكتوبر والجمهورية الجديدة»، ضمن الندوات المقامة على هامش معرض دمنهور السادس للكتاب بقاعة المؤتمرات التي يحاضر فيها اللواء عادل العمدة.

فعاليات معرض الكتاب في دمنهور

وتناولت الندوة الحديث عن حرب أكتوبر المجيد تلك الملحمة الوطنية التي أثبتت للعالم أجمع أن مصر وأبناءها قادرة على صنع المستحيل، وأنها باقية وستظل باقية بجيشها الأبي وشعبها الأصيل العظيم، مشيرة إلى دور اللواء عادل العمدة في بناء الأجيال الجديدة من الشباب، ودعمه ومساندته لهم من خلال المناصب المختلفة التي توالها على مدار تاريخه الذي تعتبره قدوة لها.

التاريخ يشهد على دور محافظة البحيرة

ومن جهته قال اللواء عادل العمدة، إن التاريخ يشهد على دور محافظة البحيرة في كل الحروب والانتصارات التي خاضتها مصر، لافتاً إلى أن حرب أكتوبر كانت من المستحيل أن تتم، لكن قدرة وقوة المصريين تحدت هذا المستحيل وأصبح انتصاراً يتحاكى عنه العالم عبر التاريخ.

وأكد «العمدة» ضرورة أن نستلهم روح أكتوبر من أجل الجمهورية الجديدة لتحقيق التنمية واستمرارها، والوقوف ضد كل المغرضين بالدولة المصرية، لافتا إلى أهمية التثقيف السياسي للشباب ولكي نصل للجمهورية الجديدة، لابد من مساندة القيادة السياسية.

وتضمنت الندوة الحديث عن دور هيئة الكتاب في نشر المعرفة ورفع الوعي من خلال معارض الكتب التي تنظمها بشكل مستمر في محافظات الجمهورية، ويعد معرض دمنهور للكتاب المنعقد حاليا في مكتبة مصر العامة بدمنهور، إحدى منارات الفكر، يكرم الأديب والمبدع السيد إمام أحد أبناء محافظة البحيرة، الذي قدم الكثير للثقافة العربية.