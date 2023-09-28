آلاف الشراقوة يحررون توكيلات لتأييد ترشح الرئيس السيسي في الانتخابات

نظم أهالي أبو حماد بالشرقية مسيرة حاشدة لتأييد دعم ترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة، المقرر إجرائها منتصف شهر ديسمبر المقبل.

مسيرة حاشدة في أبو حماد بالشرقية لدعم ترشح السيسي

وشارك في المسيرة محمد سليم وكيل اللجنة الدينية وعضو مجلس الشيوخ وأمين حزب مستقبل وطن بالشرقية وأستاذ بجامعة الأزهر. وحمل المشاركون صور الرئيس عبد الفتاح السيسي والعلم المصري.

تحرير توكيلات لدعم السيسي

وجابت المسيرة عددا من الشوارع في مدينة أبو حماد وصولا إلى مقر مكتب الشهر العقاري بالمدينة لتحرير توكيلات لدعم الرئيس.

وفي الإطار نفسه واصل الآلاف من المواطنين وأعضاء حزب مستقبل وطن التوافد على مكاتب الشهر العقاري، لتحرير توكيلات للمطالبة بترشح الرئيس عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وقال الدكتور محمد سليم أمين الحزب بالشرقية، إن نواب، وأعضاء الحزب وكوادر التنظيمية، بجميع مراكز المحافظ اصطفوا بالآلاف حاملين صور الرئيس عبدالفتاح السيسي والعلم المصري في مشهد استثنائي أكد اصطفاف المواطنين خلف القيادة السياسية.

مرحلة التوكيلات مستمرة

وأكد «سليم» في بيانه، أن مرحلة التوكيلات مستمرة، وما هي إلا بداية في خطة أعدها الحزب عقب إعلانه بمطالبة الرئيس السيسي يخوض انتخابات الرئاسة 2024 لاستكمال ما بدأته القيادة السياسية من إنجازات يشهد بها القاصي والداني ولا ينكرها إلا جاحد ومتربص للدولة المصرية، مضيفًا أن الكيان بكل كوادره الحزبية عن محافظة الشرقية بالتنسيق مع الأمانة المركزية في غرفة عمليات مستمرة على مدار الساعة لتذليل أي عقبات أمام أي مواطن.