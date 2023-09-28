خالد الجندي: وجود واعظات الأوقاف حل معضلة في غاية الخطورة

أكد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، أن الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، حالة فريدة من نوعها، ويبعث الهمة والطاقة لدى الدعاة، وجعل علماء الوزارة يعملون على قدم وساق.

جهود كبيرة من وزارة الأوقاف

أضاف عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، خلال حلقة برنامج «لعلهم يفقهون»، المذاع على فضائية «dmc»، اليوم الخميس، أن جهود وزير الأوقاف بث الهمة في روح الواعظين والواعظات، مشيرا إلى أنه حل معضلة في منتهى الخطورة بتعزيز دور الواعظات.

خطورة جماعات الظلام

وتابع الجندي: أن جماعات الظلام كانوا يبثوا نساء داخل الأسر فى لقاءات مباشرة مع السيدات بالبيوت، ويروجون افكار متطرفة، «مكناش نقدر نوصلهم، والعلاقات الإنسانية كانت لا تسمح الدخول مع الأسر او التواصل مباشرة مع السيدات، وكان بيتم تكوين خلايا أخرى حتى واجهت ذلك كتيبة الواعظات».