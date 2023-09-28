10 معلومات عن القرية الخضراء في مدينة فارس بأسوان

تواصل الدولة إنجازاتها و مشروعاتها في محافظة أسوان على كل المستويات، ويأتي مشروعات مبادرة القرية الخضراء، بمشاركة 10 جهات من أبرز الإنجازات التي تشهدها المحافظة، بتكلفة تقديرية بلغت نحو 610 ملايين جنيه.

وتعمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية على المبادرة من خلال ثلاث مراحل بإجمالي 175 قرية، حيث بلغ عدد المستفيدين نحو 55 مليون مواطن، بواقع قرية في كل مركز كنموذج يُمكن تعميمه ويشترك في تنفيذ المُبادرة المُحافظات ومُؤسّسة حياة كريمة وشركة «إى كونسلت» للاستشارات الهندسيّة والبيئيّة والجمعية المصرية للأبنية الخضراء.

ترصد «الوطن» 10 معلومات عن مشروع مبادرة القرية الخضراء في قرية فارس شمال محافظة أسوان.