10 معلومات عن القرية الخضراء في مدينة فارس بأسوان
كتب:
أحمد الأمير
08:26 م | الخميس 28 سبتمبر 2023
القرية الخضراء في مدينة فارس بأسوان
تواصل الدولة إنجازاتها و مشروعاتها في محافظة أسوان على كل المستويات، ويأتي مشروعات مبادرة القرية الخضراء، بمشاركة 10 جهات من أبرز الإنجازات التي تشهدها المحافظة، بتكلفة تقديرية بلغت نحو 610 ملايين جنيه.
وتعمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية على المبادرة من خلال ثلاث مراحل بإجمالي 175 قرية، حيث بلغ عدد المستفيدين نحو 55 مليون مواطن، بواقع قرية في كل مركز كنموذج يُمكن تعميمه ويشترك في تنفيذ المُبادرة المُحافظات ومُؤسّسة حياة كريمة وشركة «إى كونسلت» للاستشارات الهندسيّة والبيئيّة والجمعية المصرية للأبنية الخضراء.
ترصد «الوطن» 10 معلومات عن مشروع مبادرة القرية الخضراء في قرية فارس شمال محافظة أسوان.
- انتهت مبادرة القرية الخضراء من تنفيذ 35 مشروعًا ومبنى أخضر في قرية فارس بمحافظة أسوان.
- شاركت 10 جهات في تنفيذ المبادرة.
- تبلغ تكلفة الأعمال في المبادرة 610 ملايين جنيه.
- نصيب الفرد من التكلفة بلغ 36 ألف جنيه.
- تم إصدار «شهادة ترشيد»، لقرية فارس عام 2022 بعد اجتيازها الاختبارات والتحقق من توفر المعايير.
- وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أكدت أن المبادرة تتكون من ثلاث مراحل.
- يشترك في تنفيذ المبادرة المحافظة ومؤسسة حياة كريمة وشركة «إي كونسلت» للاستشارات الهندسية والبيئية والجمعية المصرية للأبنية الخضراء.
- تهدف المبادرة إلى تأهيل قرية واحدة في كل محافظة ضمن مشروع حياة كريمة.
- الهدف من المشروع هو أن تتوافق القرية مع أحدث المعايير البيئية العالمية للمجلس العالمي للأبنية الخضراء.
- يهدف المشروع أيضًا إلى الحصول على شهادة ترشيد للمجتمعات الخضراء من الجمعية المصرية للأبنية الخضراء.