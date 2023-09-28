«حياة كريمة» والأورمان تسلمان 225 مشروع تمكين اقتصادي في 3 محافظات

نظمت مؤسسة «حياة كريمة» وجمعية الأورمان، ثلاث احتفاليات في محافظات «البحيرة والشرقية وسوهاج» في آن واحد، لتسليم 225 مشروع تمكين اقتصادي وأكشاك، فضلًا عن توزيع المساعدات الغذائية على الأسر الأكثر احتياجًا والفئات الأولى بالرعاية، استكمالًا للجهود المستمرة لتفعيل بروتوكول التعاون المُبرم بينهما، لتنفيذ 2000 مشروع للحالات المستحقة للدعم في كل المحافظات.

يأتي ذلك في إطار انطلاقة المؤسسة في ملف التمكين الاقتصادي، الذي يأتي كأول خطوة في إطلاق مبادرة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي «600 ألف باب رزق»، لتوفير مشروعات إنتاجية، لتمكين الحالات غير القادرة اقتصاديًا والمستحقة للدعم، مع إعطاء الأولوية للمرأة المعيلة والأشخاص من ذوي الهمم.

كما تواصل المؤسسة، بحث الحالات لتوفير سبل الدعم المختلفة لهم، ذلك إيمانًا منها بدورها في تنمية المجتمع بكل طوائفه وأعماره وفئاته المختلفة، لتوفير حياة كريمة للمواطن المصري.

مؤسسة حياة كريمة تسلم 60 كرسي متحرك لذوي الهمم بالسويس

انطلاقًا من سعيها المتواصل لتوفير متطلبات الحياة الكريمة والدعم اللازم للأشخاص من ذوي الهمم، وفي إطار مبادرة «خطى» لتوفير 1000 كرسي متحرك، سلمت مؤسسة «حياة كريمة» 60 كرسي على الأشخاص من ذوي الهمم في محافظة السويس.

وتستهدف مبادرة «خُطى» توفير عدد 1000 كرسي متحرك لدعم الأشخاص من ذوي الهمم، فضلًا عن توزيع صناديق من المواد الغذائية، حيث انطلقت المرحلة الأولى في محافظات «المنوفية - سوهاج - الأقصر» لتنطلق بعد ذلك في باقي محافظات الجمهورية، بزيارة محافظات مختلفة من أجل تسليم كراسي متحركة أو كهربائية لذوي الهمم.

يأتي ذلك في إطار اهتمام مؤسسة حياة كريمة، بتوفير كل أشكال الدعم للأشخاص من ذوي الهمم، وتماشيًا مع خطة الدولة والقيادة السياسية في الاهتمام بذوي الهمم، وتوفير كل الاحتياجات اللازمة لهم، ومساعدتهم في خدمة أنفسهم بأنفسهم وكذلك لتسهيل إمكانية عملهم.