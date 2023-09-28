كل ما تريد معرفته عن جامعة بني سويف الأهلية عقب افتتاحها

أنشئت جامعة بني سويف الأهلية طبقًا للقرار الجمهوري رقم 419، بتكلفة 3.7 مليار جنيه، وأصبحت جزءا لا يتجزأ من التعليم الجامعي في مصر، حيث إنها لا تهدف إلى الربح إنما لخدمة أبنائه الطلاب على مستوى الجمهورية وفق أحدث النظم الحديثة، حرصاً على مصلحتهم وتأهيلهم على أعلى مستوى في إطار رؤية مصر 2030.

افتتاح جامعة بني سويف الأهلية

وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، جامعة بني سويف الأهلية منذ أيام، ضمن عدد من المشروعات التنموية والخدمية في المحافظة، ضمن اهتمامه بتطوير الصعيد في مختلف المجالات الاقتصادية والتعليمية والاجتماعية.

وقال الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف الأهلية، إنه في ظل الاستراتيجية الوطنية التي تنتهجها الجمهورية الجديدة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي وقيادته الرشيدة والحكيمة في إدارة البلاد، فقد حظيت بني سويف بطفرة تعليمية من خلال ضم جامعة حكومية وأهلية وخاصة وتكنولوجية ومعاهد خاصة.

وأشار إلى أن الجامعة الأهلية تبعد عن القاهرة مسافة 125 كيلو، جرى تخصيص مساحة حوالي 40 فدانا لكليات الجامعة الأهلية، التي تشمل المباني والطرق الرئيسية والفرعية وبعض الملاعب الخاصة بالأنشطة الرياضية، والكافتيريات، والبرجولات الخاصة بالطلاب، وأماكن انتظار السيارات، والمساحات الخضراء، والحدائق.

كليات جامعة بني سويف الأهلية

وأكد رئيس جامعة بني سويف الأهلية، أن الجامعة تضم حاليا 19 برنامجا في 12كلية وهي الطب البشري، الفم والأسنان، والعلاج الطبيعي، والصيدلة، والهندسة، والحاسبات والذكاء الاصطناعي، العلوم، والتمريض، الآداب، والتجارة، والإعلام، وتم إضافة برنامج علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء، حيث من المقرر أن تصل المرحلة الأولى بجامعة بني سويف الأهلية إلى 30 برنامجا دراسيا في مختلف التخصصات.

منح وتخفيضات للمتفوقين بجامعة بني سويف الأهلية

وأصدر رئيس جامعة بني سويف الأهلية قرارًا بمنح وتخفيضات للمتفوقين دراسيا ورياضيا، وهي منحة كاملة لـ 300 طالب من الطلاب الأوائل لكل شعبة من شعب الثانوية العامة المصرية منحة كاملة لمدة عام جامعي، وأوضح القرار أن منح التفوق الرياضي خلال العام التالي للتفوق فقط، تكون منحة كاملة للطالب الحاصل على ميدالية ذهبية في المسابقات الدولية، وخصم 50% من المصروفات الدراسية إذا كان حاصلا على ميدالية فضية، وخصم 25% من المصروفات الدراسية إذا كان حاصلا على ميدالية برونزية.

مصروفات جامعة بني سويف الأهلية

كما تضمن القرار تخفيضات في المصروفات الدراسية لأبناء الشهداء «القوات المسلحة أو الشرطة أو شهداء الجيش الأبيض والأطقم الطبية»، تخفيض بنسبة 25 % من المصروفات الدراسية، وأبناء أعضاء هيئة التدريس والعاملين بجامعة بني سويف الحكومية تخفيض بنسبة 25 %، من المصروفات الدراسية، كما يُمنح الطلاب ذوي الإعاقة أي «ذوي الهمم» تخفيض بنسبة 25 % من المصروفات الدراسية.