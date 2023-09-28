تراجع جديد في أسعار الذهب وعيار 21 يسجل أدنى مستوياته منذ شهرين

شهدت أسعار الذهب الآن هبوطا جديدا، خلال التعاملات اليوم الخميس 28-9-2023، وتراجعًا بقيمة بلغت 18 جنيهًا في الذهب عيار 21 دون مصنعية، وبلغ سعره 2192 جنيهًا، مقابل 2210 جنيهات في تعاملات صباح أمس، ويعتبر عيار 21 هو الأكثر تداولاً في مصر.

سعر جرام الذھب عیار 24

وحقق سعر جرام الذھب عیار 24، نحو 2505 جنيهات في تعاملات صباح اليوم الخميس دون مصنعية، حيث يعتبر الذهب عيار 24 الأكثر نقاء.

سعر جرام الذھب عیار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21، نحو 2192 جنيهًا، وفقًا لبيانات شعبة الذهب، والتي كشفت عن أن هناك تراجعًا بقيمة بلغت 18 جنيهًا في الذهب عيار 21 مقارنة بأسعار أمس.

سعر جرام الذھب عیار 18

وسجل الذهب عيار 18 في تعاملات اليوم الخميس تراجعًا بقيمة وصلت إلى 11 جنيهًا، حيث سجل سعره اليوم 1879 جنيهًا مقابل 1894 جنيهًا في تعاملات أمس.

سعر الجنیه الذھب

كما تراجع سعر الجنيه الذهب اليوم الخميس 28-9-2023، وسجل اليوم 17 ألفًا و536 جنيهًا مقابل، 17 ألفًا و680 جنيهًا في تعاملات أمس.

أسعار الذھب الیوم بالمصنعیة

تختلف أسعار الذھب الیوم الخميس 28-9-2023 بالمصنعیة من محل لآخر ومن شركة لأخرى على حسب حجم ونوع المشغولات الذهبية.

أسعار الذھب الیوم في المحلات

وبلغت أسعار الذھب الیوم في المحلات بالمصنعية نحو 2510 جنيهات للجرام 24، فيما بلغ سعر الذهب عيار 21 نحو 2192 جنيها، وسجل الذهب عيار 18 نحو 1882 جنيهاً.