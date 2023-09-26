أسعار الذهب في منتصف تعاملات اليوم الثلاثاء.. كم يبلغ عيار 21؟

تواصل أسعار الذهب في منتصف تعاملات، اليوم، داخل محلات الصاغة دون مصنعية وضريبة استقرارها منذ التعاملات الصباحية، نتيجة تراجع القوة الشرائية من جانب المواطنين، وفقًا لبيانات الشعبة العامة للذهب والمجوهرات.

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية أسعار الذهب في منتصف تعاملات اليوم الثلاثاء والتي جاءت كما يلي:

سعر جرام الذهب عيار 21

- يسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر مبيعاً 2205 جنيهات.

- كما يبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 في محلات الصاغة دون مصنعية وضريبة 2520 جنيها للشراء.

أسعار الذهب في مصر

- وبالنسبة لسعر جرام الذهب عيار 18 يسجل في مصر 1898 جينها.

- فيما وصل سعر جرام الذهب عيار 14 في منتصف التعاملات 1474 جنيها للشراء.

- أما سعر جرام الذهب عيار 12 يبلغ الآن 1260 جنيها.

سعر جنيه الذهب

- وبالنسبة لسعر جنيه الذهب في محلات الصاغة دون مصنعية وضريبة يسجل 17 ألفا و640 جنيهًا.

- وعن سعر الأونصة اليوم وصل إلى 78 ألفا و372 جنيهًا للشراء.