الذهب يحافظ على انخفاضه الأخير عالميا.. اعرف سعر الأوقية

احتفظ الذهب بانخفاضه الأخير عند 1900 دولار للأوقية، اليوم الأربعاء، ويحوم عند أدنى مستوياته في شهر ويواجه ضغوطًا مستمرة من الدولار القوي وعوائد سندات الخزانة على خلفية سيناريو أسعار الفائدة الأعلى على المدى الطويل.

في الأسبوع الماضي، أبقى بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة دون تغيير، لكنه أشار إلى رفع آخر لأسعار الفائدة قبل نهاية العام وخفض أسعار الفائدة أقل مما أشير إليه سابقًا في العام المقبل.

وقال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس، نيل كاشكاري، يوم الثلاثاء أيضًا، إنَّ هناك فرصة بنسبة 50-50 تقريبًا لأن أسعار الفائدة ستحتاج إلى الارتفاع بشكل كبير لخفض التضخم.

ويتطلع المستثمرون الآن إلى مؤشر أسعار الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة يوم الجمعة، وهو مقياس التضخم المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي.

توقعات سعر الذهب عالميًا

تاريخيًا، وصل الذهب إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 2074.88 دولار في أغسطس 2020.

ومن المتوقع أنَّ يتمّ تداول الذهب عند 1947.51 دولار أمريكي للأوقية، بحلول نهاية هذا الربع، وفقًا لنماذج الاقتصاد الكلي العالمية وتوقعات المحللين من مزود البيانات الاقتصادية «trading economics»، على أن يتمّ تداوله عند 2016.05 دولار خلال 12 شهرًا.