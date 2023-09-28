الوفد المصري يستعرض مستجدات محطة الضبعة مع الجانب الإماراتي

استعرض الدكتور أمجد الوكيل رئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، خلال مشاركتة لليوم الرابع بالدورة السابعة والستين للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، الذي يعقد خلال الفترة من 25-29 سبتمبر 2023 الجاري، والدكتور حامد ميرة رئيس هيئة المواد النووية، والدكتور علي عبد الفتاح الوكيل الدائم لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، مع وفد الجانب الإماراتي، آخر مستجدات إنشاءات مشروع المحطة النووية بالضبعة وسير تنفيذ الأعمال.

المشاركون في اللقاء من الجانبين

أشارت هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء في بيان، إلى أنه ترأس اللقاء من الجانب المصري الدكتور أمجد الوكيل رئيس مجلس إدارة الهيئة، ومن الوفد الإماراتي السفير حمد الكعبي سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى جمهورية النمسا الاتحادية.

وأشارت الهيئة في بيان، إلى أن اللقاء تناول تبادل المعلومات بشأن الوضع الحالي لمشروع إنشاء محطة الضبعة النووية المصرية، ومحطة براكة للطاقة النووية الإماراتية، وتباحث سبل التعاون المشترك، وتبادل الخبرات والزيارات، وكذلك توقيع مذكرة التفاهم المقترحة بين الطرفين.

تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين الطرفين

جدير بالذكر أن مذكرة التفاهم المزمع إبرامها بين هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء ومؤسسة الإمارات للطاقة النووية، تهدف إلى تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين الطرفين، في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، ووضع إطار عمل للتنسيق بين الطرفين في مجال التطوير، والتعاون، والتنفيذ فيما يخصّ البرنامج النووي المصري والإماراتي.