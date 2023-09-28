افتتاح الكنيسة المعمدانية المستقلة في المنيا

افتتح الدكتور عيد صليب، رئيس المجمع المعمداني، الكنيسة المعمدانية الوطنية المستقلة، بالكفور مطاي بالمنيا، التابعة للطائفة الإنجيلية.

وشارك في الافتتاح الدكتور استفانوس زكي، الأمين العام للطائفة الإنجيلية، ولفيف من القسوس الإنجيليين من كافة المذاهب الإنجيلية، وبحضور عدد من أبناء الطائفة بالكفور، وقدم القس استفانوس زكي كلمة روحية وقام بالتهنئة لمجمع وشعب الكنيسة.

رئيس المجمع المعمداني: نعيش أزهى عصور الديمقراطية

وختم الحفل القس عيد صليب، رئيس المجمع شاكرًا الرب على افتتاح الكنيسة، مشيدًا في كلمته بالديمقراطية في العصر الحالي قائلا: «أننا أزهى عصور الديمقراطية والحرية بعد أن كنا مهمشين شاكرًا القيادة السياسية على دورها الكبير».

وفي سياق متصل، اختتم الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، جولته الرعوية لصعيد مصر، بعد نشاط مكثف في المنيا وأسيوط وسوهاج بمشاركة الدكتور القس راضي عطالله، رئيس سنودس النيل الإنجيلي، وعدد من قيادات سنودس النيل، وقيادات الهيئة القبطية الإنجيلية.

والتقى خلال جولته بمحافظ سوهاج، اللواء طارق الفقي، بديوان عام المحافظة، والذي رحب بالدكتور القس أندريه زكي والوفد المرافق، معبرًا عن سعادته بالزيارة والتي تملؤها مشاعر المحبة والوطنية الصادقة.

ومن جانبه قال رئيس الإنجيلية خلال الزيارة: «ما تشهده محافظة سوهاج من تطور وتنمية حقيقية ملحوظة يستحق الإشادة، كما نشعر في زيارة محافظة سوهاج بأجواء المحبة الصادقة بين المصريين، ونجدد شكرنا للمحافظ على الدعم الدائم في تقنين أوضاع جميع الكنائس التابعة للطائفة الإنجيلية في محافظة سوهاج».

كما اجتمع رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر بعدد من قسوس مجمع سوهاج الإنجيلي، بحضور رئيس السنودس، والقس خير خليفة، رئيس مجمع سوهاج الإنجيلي، والقس عماد شوقي، رئيس المجلس القضائي والدستوري.