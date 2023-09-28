اقرأ في عدد «الوطن» غدا: الانتخابات الرئاسية.. السباق يبدأ

تقرأ في عدد «الوطن» غدًا، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة حول الشأنين المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:

الصفحة الأولى

الانتخابات الرئاسية.. السباق يبدأ

«الوطنية»: 11 أكتوبر آخر موعد لإجراء الكشف الطبى على الراغبين فى الترشح بمعرفة المجالس القومية المتخصصة

وكل مرشح يلتزم بسداد رسوم 10 آلاف جنيه غير قابلة للاسترداد

لجنة «التظلمات» تنظر طلبات إعادة الفحص الطبى خلال 48 ساعة من تاريخ تقديمه وبحد أقصى 13 أكتوبر

«معهد ناصر» و«زايد التخصصى» و«مستشفى العاصمة الإدارية» أماكن مخصصة للفحوصات والتحاليل

رغم الإجازة.. استمرار إقبال المواطنين فى جميع المحافظات لتحرير توكيلات ترشح «السيسى»

القطبـان وصراع أفريقيا

الأهلى يعاني غياب «السولية ومتولى ونيدفيد» أمام سان جورج الإثيوبى.. وتغييرات فى التشكيل

«أوسوريو» يجهز «الجزيرى ومنسى» لهجوم الزمالك ضد أرتا سولار.. ويفاضل بين «صبحى وعواد» للمرمى

الجامعات تستعد لاستقبال العام الدراسى الجديد

«عاشور»: التأكد من جاهزية المنشآت والتزام العاملين

سجلت 30 مليون نسمة من 2008 حتى 2023

التنمية والوعى سلاح الدولة لمواجهة الزيادة السكانية

وزير البترول: ارتفاع معدلات استهلاك الطاقة يُلزم الدولة بتنويع مصادرها

عدد سكان مصر تجاوز 105.4 مليون.. وتوقع وصوله إلى 153 عام 2050

تقرير: ارتفاع معدلات الخصوبة وانخفاض الوفيات أبرز الأسباب

«عبدالقوى»: نعانى من ارتفاع مطرد فى عدد المواليد ونستهدف نمواً اقتصادياً يساوى 3 أضعاف «السكانى»

«الشرقاوى»: الزيادة فى مصر تتجاوز 5 أمثالها بالدول المتقدمة.. ويجب إصدار قانون منع زواج القاصرات

«الوطن» ترصد حركة البيع فى أشهر المتاجر

علماء يشيدون بعدد «الوطن» عن «النبى»: إعلام تنويرى

«جمعة»: الجريدة تستحق الشكر.. و«الشريف»: «المتحدة» حصن أمان للخطاب الدينى

الزى المدرسى «تجارة تحت الرقابة»

58 معرضاً لمستلزمات الدراسة بالمحافظات.. و64 قافلة للقرى.. والبيع بأسعار مخفضة

أسواق «العتبة والموسكى» تقدم موديلات متنوعة لكل الفئات

الصفحة الثانية

«الوطنية للانتخابات»: 11 أكتوبر آخر موعد لإجراء الكشف الطبى على راغبى الترشح

«الهيئة»: الكشف الطبى بمعرفة المجالس القومية المتخصصة.. وكل مرشح يسدد 10 آلاف جنيه غير قابلة للاسترداد

«معهد ناصر» و«زايد التخصصى» و«مستشفى العاصمة الإدارية» أماكن مخصصة للفحوصات والتحاليل

المواطنون يواصلون توثيق توكيلات ترشح «السيسى» رغم «الإجازة الرسمية»

مسيرة حاشدة فى المنوفية لتأييد الرئيس.. والمشاركون يرفعون علم مصر بطول 600 متر.. و«حماة الوطن» ينظم الطوابير فى الإسكندرية

عبدالناصر قنديل: التوكيلات الشعبية التحدى الحقيقى للمرشحين المحتملين.. و20 يوماً كافية للحصول عليها

الأمين المساعد لحزب التجمع: الجدول الزمنى للانتخابات يوفر مناخاً ديمقراطياً يحقق التنافسية

المصريون يأملون فى تحقيق سياسات تضمن لهم التغلب على الأزمات الاقتصادية عبر الانتخابات

الصفحة الثالثة

عدد السكان تجاوز 105 ملايين و419 ألف نسمة ومتوقع وصوله إلى «153 مليوناً» فى 2050

بـ«الوعى والتنمية» الدولة تواجه الزيادة السكانية

الصفحة الرابعة

زيادة السكان سجلت 30 مليون نسمة من 2008 حتى 2023

تقرير حكومى: «ارتفاع معدلات الخصوبة وانخفاض الوفيات».. أبرز أسباب الزيادة.. وخدمات الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة تأثرت سلباً بعد أحداث 2011

دراسة: توقعات بالوصول لـ«153 مليون نسمة» عام 2050.. و56.10 ألف جنيه نصيب الفرد من الناتج المحلى إذا استمرت معدلات الخصوبة كما هى

أستاذ «تنمية مستدامة»: توجد علاقة عكسية بين مستوى التقدم الاقتصادى والزيادة السكانية

د. طلعت عبدالقوى: نعانى من زيادة مطردة فى عدد المواليد.. والصعيد «الأكثر خصوبة»

رئيس «المصرية لتنظيم الأسرة»: نستهدف نمواً اقتصادياً 3 أضعاف «السكانى»

طرح «الأزمة» على أجندة جلسات الحوار الوطنى.. والتمكين الاقتصادى للمرأة يقلل نسب الفقر

الصفحة الخامسة

تقرير دولى: تطبيق سيناريو انخفاض «معدلات الخصوبة» يوفر 93.34 مليون جنيه فى إنفاق مصر على الصحة والإسكان والتعليم

أستاذ «صحة عامة»: تفضيل إنجاب الذكور أحد أسباب زيادة السكان.. والقطاع الصحى الأكثر تأثراً بها رغم جهود الدولة للنهوض به

متخصصون يضعون روشتة الحل فى «الصحة والتعليم والزراعة»

«السعيد»: كلما زاد معدل النمو الاجتماعى والاقتصادى قلّت معدلات النمو السكانى.. و«عابدين»: التوسّع الرأسى فى الأراضى الصحراوية والظهير الصحراوى الحل الأمثل.. و«عبدالرشيد»: إضافة المعلومات والمفاهيم والقيم الوجدانية عن التربية السكانية فى المناهج الدراسية بالمدارس والجامعات

نسرين الشرقاوى: معدل الزيادة بمصر يتجاوز 5 أضعاف الدول المتقدمة

باحثة: الإسراع فى إصدار قانون منع زواج القاصرات هو الحل

مبادرة «حياة كريمة» تهدف إلى تغيير واقع الأسر الأكثر فقراً واحتياجاً وتحسين جودة حياتهم

الصفحة السادسة

الزى المدرسى.. رواج بالأسواق ورقابة رسمية

أسواق «العتبة والموسكى».. تنوع فى الأسعار والخامات لكل الفئات

صاحب محل: «مقاسات وموديلات لمختلف الأذواق».. وبائع: «المريلة والقميص بـ255 جنيهاً لمراحل إعدادى و320 جنيهاً لمراحل ثانوى»

«زينب»: «تنوع المعروض بيخلى عندنا حرية نشترى من أى محل».. و«ريم»: «وفّرنا كتير فى ميزانية ملابس المدارس»

58 معرضاً لمستلزمات الدراسة: أسعار مخفضة و64 قافلة للقرى التصنيع بالمدارس الفنية.. توفير للأهالى وخبرة للطلاب

«تعليم الإسكندرية»: تعاقدنا على زى لـ600 مدرسة.. ومسئول المشروع: الطلاب يحصلون على 30% من المكسب

«التموين»: هدفنا التيسير على المواطنين والخصومات تصل إلى 50% بـ«أهلاً مدارس»

خبراء «علم نفس واجتماع» : يكرس مشاعر الانتماء والعدل بين الطلبة

«خضر»: للمدرسة قدسية تستوجب الالتزام بالقواعد والآداب العامة و«الريس»: الالتزام بالزى الموحد يزيل الفوارق الاجتماعية والتنمر

الصفحة السابعة

المجازفة ممنوعة غيابات فى الأهلى أمام سان جورج.. ورفض رحيل «كريستو»

استدعاء عاجل.. اتحاد الكرة يعيد فتح ملف ثنائي المصري.. و20 مليون جنيه شرط للحل

عودة القوة الضاربة أوسوريو يجهز «الجزيرى ومنسى» لقيادة هجوم الزمالك أفريقياً.. ومفاضلة فى حراسة المرمى

مصيره ليس بيده مطالبات بوجود «صلاح» مع الفراعنة فى أولمبياد باريس.. ومخاوف داخل ليفربول

الصفحة الثامنة

«31 ورقة نفيسة» ترميم المصحف الحجازى بالمغناطيس وجلد الماعز

ورش تدريبية.. وإبداعات بالصدف والجلود والنحاس سيناء مصنع «الشباب»

بأمر «السبلايز» مفارش وستيك كباب فى المدارس

من الطفولة للخطوبة.. «القلعة» شاهدة على حب «مصطفى ورنا»

«أول فرقة فنون شعبية» قصار القامة يرفضون التمييز بـ«أنا مش ضعيفة»