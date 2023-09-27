اقرأ في عدد «الوطن» غدا.. «السيسي»: ندعم حل الأزمة الروسية - الأوكرانية سياسياً

تقرأ في عدد «الوطن» غدًا، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة حول الشأنين المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:

الصفحة الأولى

«الوطن» تحتفى بذكرى مولد النبى المصطفى صلى الله عليه وسلم

يارسول مدد الله

الرئيس يشارك فى احتفالية المولد النبوى

«السيسى» للمصريين: «اطمئنوا بالله.. الصعاب الحالية إلى زوال»

لا قلق على مصر فى وجود شبابها.. ونسعى لتحقيق الصالح العام.. والاقتصاد صامد بـ«التنمية»

سيرة نبى الرحمة تمتلئ بالقيم.. واجتاز الاختبارات القاسية بإيمان لا يتزعزع وثبات على الحق

«محمد» فى وجدان المصريين.. يبدأون يومهم بالصلاة عليه.. وذكره حاضر بينهم

«السيسى»: ندعم حل الأزمة الروسية - الأوكرانية سياسياً

كوكبة من العلماء يكتبون لـ«الوطن» عن الذكرى العطرة:

«باتروشيف»: نتطلع لترسيخ العلاقات الثنائية مع مصر

«المحروسة» حظيت بمكانة خاصة فى قلب النبى.. أوصى أصحابه بها وقال عنها: «أحسنوا إلى أهلها فإن لهم ذمة ورحماً»

طقوس الصعايدة للاحتفال بميلاد المصطفى.. مواكب وسباق للخيل وذبائح.. وأفراح فى «السواحل والقنال»: «شربات بالموز وأرز بلبن وعصيدة»

لليوم الثالث.. إقبال كبير على مقار الشهر العقارى لتأييد «السيسى»

النواب يواصلون توقيع نماذج تزكية «الرئيس» و«الوطنية»: تحرير التوكيلات فى المكاتب المحددة

«آل البيت» فى حمى أهل مصر.. «سيدنا النبى بيحبنا.. لاجل إن ولاده عندنا».. والسيدة زينب باركت أهلها بالدعاء: «نصرتمونا نصركم الله»

«مساجد آل البيت» فى عناية الدولة.. تطوير «الحُسين والسيدة نفيسة».. وترقب لافتتاح مسجد وضريح «السيدة زينب»

الصفحة الثانية

«السيسى» لـ«المصريين»: اطمئنوا بالله.. ولا قلق على مصر فى وجود شبابها.. والصعاب الحالية إلى زوال

الرئيس فى ذكرى المولد النبوى: سيرة نبى الرحمة والهدى تمتلئ بالقيم وبينها اجتياز الاختبارات القاسية بإيمان لا يتزعزع

الاقتصاد صامد بفضل العمل التنموى على مدار 8 سنوات.. والفترة الحالية تشهد الكثير من البهتان والإثم والشرور.. ونبذل أقصى الجهد للتخفيف من آثار الأزمة الاقتصادية العالمية

شيخ الأزهر: العالم فى أشد الحاجة إلى قانون علوى يؤاخى بين الناس ويحكم بينهم بالعدل

وزير الأوقاف: كل الأعمال بين القبول والرد إلا الصلاة على النبى

«جمعة»: نؤمن بأن الحب الحقيقى للنبى الكريم يتطلب الاقتداء به وحسن التخلق بأخلاقه صدقاً ورحمة وعفة

«الطيب»: رسالة النبى منارة الإنسانية تصحح مساراتها كلما ضلت الطريق والقانون البشرى يعجز عن توفير حياة طيبة للناس لقيامه على النزعات الفردية

المكرمون: الدولة حريصة على نشر الإسلام الوسطى وترعى العلماء وتقدر دورهم

«الطاروطى»: الرئيس يهتم بالقرآن الكريم وأهله.. و«أبوبكر»: مصر راعية نشر القرآن.. و«عبدالسلام»: «السيسى» طهّر المساجد من السلفيات المتطرفات

الصفحة الثالثة

«الوطن» تحتفى بذكرى مولد النبى المصطفى صلى الله عليه وسلم

مدد يا رسول الله

الصفحة الرابعة

النبى معلماً ومربياً..

الأثر الحضارى لدعوة النبى فى الأمم

«استوصوا بمصر خيراً» شعب «المحروسة» فى قلب النبى: «أحسنوا إلى أهلها فإن لهم ذمة ورحماً»

«محمد» فى الوجدان المصرى «صلى على الحبيب.. قلبك يطيب»

«النبى تبسم» للدلالة على التسامح.. و«خلى البساط أحمدى» للتواضع.. «والنبى ما تزعل» للصُلح بين المتخاصمين

الصفحة الخامسة

سيدنا محمد مجدِّداً

كن حليماً

خير البرية

أفراح «ليلة المولد» مواكب لـ«الصوفية» وإقبال على «الحُسين والسيدة».. وزفة حول المقام الأحمدى

ذبائح وزفة وسباق للخيل عادات صعيدية متوارثة احتفالاً بالمولد

عادات المحبة عند أهل «السواحل والقنال»

الصفحة السادسة

التفاؤل فى حياة المصطفى

ربيع الخير

آل البيت

سيدنا النبى بيحبنا لاجل إن ولاده عندنا

السيدة زينب أول من حضر لمصر من آل البيت.. وباركت أهلها بالدعاء: «نصرتمونا نصركم الله»

«مساجدهم» فى عناية الدولة

تطوير «الحُسين والسيدة نفيسة».. وترقب لافتتاح «السيدة زينب»

الصفحة السابعة

جوامع النعم

الأسوة الحسنة

«المديح النبوى» من «حسان بن ثابت والبوصيرى» إلى «الكحلاوى والتونى والتهامى»

مديح الزين

خبير مقامات: تراث مصر زاخر بالمديح.. و«باحث صوفى»: «مدّاحو النبى» موجودون فى الموالد الشعبية المختلفة

الحبيب فى عيون زوجاته يسكن القلوب ويطيب الخواطر

عُرفت عنه مساعدة أهله فى أمور المنزل و«الهجر» أحد أساليب حل المشكلات

الصفحة الثامنة

موسم ينتظره أصحاب المصانع والعاملون لتحقيق مكاسب

فى صناعة حلاوة المولد «بيوت عمرانة بحب النبى»

محمد الكحلاوى.. «شيخ المداحين»

الفرحة فى دار للمسنات: تنورة وطبل ومزمار برعاية «صناع البسمة»

«عيدنا واحد» أقباط يحتفلون بتوزيع الحلوى فى الشارع ودور الأيتام

عرائس «العربى» على قديمه: «أحلى من السكر مفيش» للمولد والأفراح