بالمزمار والأناشيد الدينية.. آلاف من زاوية بمم بالمنوفية يحتفلون بالمولد النبوي

احتفل الآلاف من أبناء قرية زاوية بمم التابعة لمركز تلا في محافظة المنوفية، بذكرى المولد النبوي الشريف على طريقتهم الخاصة، وسط تفاعل كبير من الشباب والسيدات والأطفال، حيث قاموا بالمرور على الشوارع الرئيسية في القرية يرددون الأناشيد الدينية ويمارسون عاداتهم بالجري واللعب مع بعضهم البعض.

احتفال أهالي قرية زاوية بمم بمركز تلا بالمولد النبوي

وقال عطية شرارة أحد أهالي قرية زاوية بمم، إن الاحتفال يكون كل عام في المولد النبوي الشريف، حيث يقوم كل مجموعة من المواطنين بالاحتفال على طريقتهم الخاصة، فالبعض يمر بالشوارع بالمزمار والفرق الموسيقية، وفريق آخر بمكبرات الصوت ومعهم منشدة دينية وترديد الصلاة على النبي.

شرارة: احتفالات المولد عادة سنوية وربنا يديم علينا الفرح

وأضاف «شرارة»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن هناك ذكر في المساجد كل عام في المولد النبوي الشريف، موضحاً أن الأطفال يقومون باللعب والجري خلف بعضهم البعض في الشوارع خلال مرور المجموعات المتنوعة، مؤكداً أن الفرحة تكون كبيرة ومميزة بتواجد جميع الأهالي، قائلا: «هو يوم الناس كلها تتجمع فيه وهو عيد لكل المسلمين وربنا يحفظ بلدنا ويديم علينا الفرح».

وقال أحمد عوض، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن القرية بالكامل تخرج للاحتفال بالمولد النبوي الشريف، وهي عادة سنوية يتم تنفيذها في شوارع قرية زاوية بمم، موضحاً أن الجميع يشارك في الاحتفالات من شباب وسيدات وكبار في السن وأطفال.