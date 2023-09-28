علي جمعة يشيد بملف «الوطن» عن المولد النبوي: «المتحدة» تحترم عقل المواطن

أثنى الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر، ورئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، بالملف الخاص الذي أصدرته جريدة «الوطن» بمناسبة المولد النبوي.

ونشر «جمعة» ملف جريدة الوطن عبر صفحته الرسمية، والذي تضمن مقال لفضيلته عن المولد النبوي، وقال «جمعة» في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إن ملف «الوطن» أبرز الذكرى العطرة وصفات الرحمة لنبي الهدي، وناقش العلاقة بين مصر وآل البيت والمحبة المتبادلة بينهم، والتي تزينت بدعاء السيدة زينب عندما قدمت إليهم «يا أهل مصر، نصرتمونا نصركم الله، وآويتمونا آواكم الله، وأعنتمونا أعانكم الله، وجعل لكم من كل مصيبة فرجًا ومن كل ضيق مخرجًا»، فستظل هذه الدعوات المباركات حصنًا وملاذًا لكل المصريين.

وأشاد عضو هيئة كبار العلماء بدور الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في نشر الخطاب الإسلامي الوسطي، واحترام عقل المواطن المصري.

واحتفت «الوطن» اليوم في ملف خاص بذكرى مولد النبي، واستعرضت العلاقة الروحية بين النبي وآل بيته والمصريين، ففي مصر كان العشق والحب والمدد والعترة المطهرة، وعلى مدار قرون تعددت وسائل المصريين في حب النبي وآل بيته والاحتفاء بهم شمل ذلك أفراح ومدائح وحلقات ذكر ومجالس علم ومواكب تجوب البلاد.

وتضمن الملف جهود الدولة لتطوير مساجد آل البيت، وتوجيهات القيادة السياسية بالعمل على عناية المساجد الكبري والأثرية، كما افتتح الرئيس السيسي تطوير «الحُسين والسيدة نفيسة»

وتضمن الملف مساهمات لعلماء وأكاديميين استلهموا في مقالاتهم المعاني السامية للذكرى العطرة وصفات الرحمة المهداة للعالمين، كان منهم الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصريبة، الدكتور علي جمعة عضو هيئة كبار العلماء، الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، الدكتور يوسف عامر رئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس الشيوخ، الدكتور محمد مهنا رئيس مجلس أمناء البيت المحمدي للتصوف، الدكتور مجدي عاشور المستشار السابق لمفتي الديار المصرية، الشيخ خالد الجندي عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، الدكتور عمرو الورداني أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، محمد عامر مدير برامج قناة الناس.